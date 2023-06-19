Летевший из Семея в Шымкент самолет FlyArystan совершил вынужденную посадку в Алматы

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня вынужденную посадку в Алматы совершил летевший из Семея в Шымкент самолет FlyArystan - авиаперевозчик прокомментировал данный инцидент в своем официальном Telegram-канале.

В компании пояснили, что рейс КС7552 (Семей - Шымкент), вылетевший в 15:25 сегодня, 19 июня, совершил вынужденную посадку Алматы в связи с не благоприятными погодными условиями в Шымкенте.

Авиаперевозчик также добавил, что вылет из Алматы в Шымкент запланирован сегодня в 21:00.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025479-letevshiy-iz-semeya-v-shymkent-samolet-flyarystan-sovershil-vynuzhdennuyu-posadku-v-almaty/