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Летевший из Семея в Шымкент самолет FlyArystan совершил вынужденную посадку в Алматы

Опубликовано:

Самолет в небе
Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня вынужденную посадку в Алматы совершил летевший из Семея в Шымкент самолет FlyArystan - авиаперевозчик прокомментировал данный инцидент в своем официальном Telegram-канале.

В компании пояснили, что рейс КС7552 (Семей - Шымкент), вылетевший в 15:25 сегодня, 19 июня, совершил вынужденную посадку Алматы в связи с не благоприятными погодными условиями в Шымкенте.

Авиаперевозчик также добавил, что вылет из Алматы в Шымкент запланирован сегодня в 21:00.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025479-letevshiy-iz-semeya-v-shymkent-samolet-flyarystan-sovershil-vynuzhdennuyu-posadku-v-almaty/

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