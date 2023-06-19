Летевший из Семея в Шымкент самолет FlyArystan совершил вынужденную посадку в Алматы

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня вынужденную посадку в Алматы совершил летевший из Семея в Шымкент самолет FlyArystan - авиаперевозчик прокомментировал данный инцидент в своем официальном Telegram-канале.

В компании пояснили, что рейс КС7552 (Семей - Шымкент), вылетевший в 15:25 сегодня, 19 июня, совершил вынужденную посадку в Алматы в связи с неблагоприятными погодными условиями в Шымкенте.

Авиаперевозчик также добавил, что вылет из Алматы в Шымкент запланирован сегодня в 21:00.

Отметим, что за последние месяцы в Казахстане произошло несколько инцидентов с самолетами.

Например, в мае в самолет FlyArystan попала молния. По этой причине вылет из Туркестана в Стамбул задержали. В компании подчеркнули, что, согласно требованиям, необходимо было выполнить инспекцию после попадания молнии.

В апреле самолет вылетел из аэропорта Астаны в Алматы, но через час вернулся обратно. Как оказалось, сработала индикация системы кондиционирования. Экипаж принял решение о возвращении в порт вылета.

А на прошлой неделе самолет, летевший из Москвы в Актау, подал сигнал бедствия. Судно вынужденно перенаправили в Самару, где он совершил посадку по причине срабатывания датчика задымления в багажном отсеке.

Также на днях в аэропорту Алматы произошло задымление от работы вспомогательной силовой установки при проведении регламентных работ. Это случилось в связи с попаданием паров масла на горячую часть ВСУ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2025479-letevshiy-iz-semeya-v-shymkent-samolet-flyarystan-sovershil-vynuzhdennuyu-posadku-v-almaty/