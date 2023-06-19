Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Летевший из Семея в Шымкент самолет FlyArystan совершил вынужденную посадку в Алматы

Опубликовано:

Самолет в небе
Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня вынужденную посадку в Алматы совершил летевший из Семея в Шымкент самолет FlyArystan - авиаперевозчик прокомментировал данный инцидент в своем официальном Telegram-канале.

В компании пояснили, что рейс КС7552 (Семей - Шымкент), вылетевший в 15:25 сегодня, 19 июня, совершил вынужденную посадку в Алматы в связи с неблагоприятными погодными условиями в Шымкенте.

Авиаперевозчик также добавил, что вылет из Алматы в Шымкент запланирован сегодня в 21:00.

Отметим, что за последние месяцы в Казахстане произошло несколько инцидентов с самолетами.

Например, в мае в самолет FlyArystan попала молния. По этой причине вылет из Туркестана в Стамбул задержали. В компании подчеркнули, что, согласно требованиям, необходимо было выполнить инспекцию после попадания молнии.

В апреле самолет вылетел из аэропорта Астаны в Алматы, но через час вернулся обратно. Как оказалось, сработала индикация системы кондиционирования. Экипаж принял решение о возвращении в порт вылета.

А на прошлой неделе самолет, летевший из Москвы в Актау, подал сигнал бедствия. Судно вынужденно перенаправили в Самару, где он совершил посадку по причине срабатывания датчика задымления в багажном отсеке.

Также на днях в аэропорту Алматы произошло задымление от работы вспомогательной силовой установки при проведении регламентных работ. Это случилось в связи с попаданием паров масла на горячую часть ВСУ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2025479-letevshiy-iz-semeya-v-shymkent-samolet-flyarystan-sovershil-vynuzhdennuyu-posadku-v-almaty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.