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Задымление самолета Air Astana в аэропорту Алматы объяснили в КГА

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Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Комитет гражданской авиации прокомментировал появившуюся в Сети информацию о возможном возгорании в аэропорту Алматы. В официальном Telegram-канале ведомства опровергли эти данные.

Ранее в Telegram-канале издания Liter.kz появилось видео из алматинского аэропорта. На опубликованных кадрах был виден дым.

Автор предположил, что загорелся самолет авиакомпании Air Astana.

"В связи с информацией в СМИ касательно самолета авиакомпании Air Astana, сообщаем, в аэропорту Алматы возгорания нет. По информации Международного аэропорта Алматы, задымление от работы вспомогательной силовой установки при проведении регламентных работ. Аэропорт работает в штатном режиме", - говорится в заявлении КГА.

В официальном Telegram-канале пресс-службы Air Astana также прокомментировали произошедшее.

Как оказалось, во время технической подготовки самолета к сегодняшнему рейсу "Алматы-Астана" на воздушном судне Airbus 321 произошло задымление.

Это случилось в связи с попаданием паров масла на горячую часть вспомогательной силовой установки (ВСУ).

Возгорания не было, подчеркнули в компании.

Самолет вылетел по расписанию.

Отметим, что за последние месяцы в Казахстане произошло несколько инцидентов с самолетами.

Например, в мае в самолет FlyArystan попала молния. По этой причине вылет из Туркестана в Стамбул задержали. В компании подчеркнули, что, согласно требованиям, необходимо было выполнить инспекцию после попадания молнии.

В апреле самолет вылетел из аэропорта Астаны в Алматы, но через час вернулся обратно. Как оказалось, сработала индикация системы кондиционирования. Экипаж принял решение о возвращении в порт вылета.

А накануне самолет, летевший из Москвы в Актау, подал сигнал бедствия. Судно вынужденно перенаправили в Самару, где он совершил посадку по причине срабатывания датчика задымления в багажном отсеке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024736-informatsiyu-o-vozgoranii-v-aeroportu-almaty-prokommentirovali-v-kga/

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