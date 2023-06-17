Ряд микрорайонов Алматы и часть пригорода отключат от холодной воды на сутки

Вода. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жителей нескольких микрорайонов Алматы, а также поселки Талгарского района временно отключат от холодной воды, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Несколько жилых массивов Алматы и Алматинской области почти на сутки отключат от подачи холодного водоснабжения.

"В рамках реализации мероприятий по строительству дорожно-транспортной развязки на пересечении улицы Бухтарминской и Кульджинского тракта будет проводиться завершительный этап работ по выносу водоводов Д=1400 мм, 1200 мм из-под пятна строительства", – говорится в сообщении городского акимата.

С 00:00 20 июня до 22:00 21 июня подача воды будет прекращена в жилые дома и административные здания, расположенные в микрорайонах Нуршашкан и Кайрат.

А также в населенные пункты Талгарского района Алматинской области – Белбулак, Гульдала, Луч, Туздыбастау, Тузусай, Бирлик, Бесагаш.

Кроме того, будет ограничена подача воды в жилые комплексы:

"Family Comfort";

"Мedeu city";

"Besagash";

"Hayat Apartaments";

"Nomad City";

"Tomarix City";

"Алтын тобе";

"Аспан Сити";

"Алтын Сити";

"Нурия";

"Достар".

И в коммерческие объекты, расположенные вдоль Кульджинского тракта (точки общепита, рынки, автосалоны и другие здания).

Жителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее в акимате города сообщили, что алматинцам, которые вовремя не платят за воду и отопление, будут отключать горячую воду в квартирах до полного погашения долгов.

А в понедельник, 19 июня, часть зданий в Ауэзовском районе почти на весь день отключат от горячей воды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025232-ryad-mikrorayonov-almaty-i-chast-prigoroda-otklyuchat-ot-holodnoy-vody-na-sutki/