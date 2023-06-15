Горячую воду будут отключать алматинцам, которые вовремя не платят за воду и отопление

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Жителям Алматы, которые вовремя не платят за воду и отопление, будут отключать горячую воду в квартирах до полного погашения долгов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"Миллиардные суммы за тепловую энергию коммунальщики Алматы намерены взыскивать со злостных неплательщиков через суд и отключать их от горячего водоснабжения до полного погашения долгов", – сообщили в пресс-службе алматинского акимата.

Отмечается, что общая задолженность за уже использованные горячую воду и отопление на сегодня достигла порядка 1,8 млрд тенге.

"Теперь ежедневно несколько десятков неплательщиков, которые имеют долги перед Алматинскими тепловыми сетями, лишаются доступа к горячей воде", – говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что ограничение подачи горячей воды должникам – вынужденная мера. Предприятие вынуждено прибегать к такого рода мероприятиям, так как неуплата услуг теплоснабжения со стороны потребителей негативно влияет на обеспечение полноценной подготовки и надлежащего прохождения предстоящего отопительного сезона.

С начала года в Алматы за неоплаченную теплоэнергию уже отключили 2 140 абонентов задолжавших 415 млн тенге, еще на 1 122 неплательщика подали иски в суд на сумму 897 млн тенге.

"На сегодняшний день арест уже наложен на 439 потребителей, не оплативших предприятию за отопление и горячую воду порядка 109 млн тенге, арестовано 655 банковских счетов на общую сумму 206 млн тенге, запрещен выезд из Казахстана 258 гражданам страны, вовремя не погасившим платежи на общую сумму 176 млн тенге, а из заработной платы и иных видов доходов удержано 16 млн тенге", – говорится в сообщении городского акимата.

Тепловики сообщили, что мероприятия по взысканию задолженности ведутся на постоянной основе. Поэтому ТОО "АлТС" призывает горожан как можно быстрее закрыть свои долги и ответственно подойти к своевременной оплате счетов за коммунальные услуги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024934-goryachuyu-vodu-budut-otklyuchat-almatintsam-kotorye-vovremya-ne-platyat-za-vodu-i-otoplenie/