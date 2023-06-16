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Часть зданий в одном из районов Алматы отключат от горячей воды

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Руки у крана с водой
Кран. Иллюстративное фото: pexels.com

В понедельник, 19 июня, часть зданий в Ауэзовском районе в Алматы почти на весь день отключат от горячей воды, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"С 09:00 до 20:00 19 июня 2023 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Ауэзовского района в контуре улиц Улугбека – Саина – Жандосова – Яссауи", – говорится в сообщении акимата.

В городском акимате рассказали, что ограничения вводятся для врезки линии временного трубопровода для обеспечения горячим водоснабжением потребителей в период реконструкции магистрального трубопровода.

Район, в котором отключат подачу горячей воды
Район, в котором отключат подачу горячей воды. Скриншот: 2gis.kz

Вчера мы писали, что жителям Алматы, которые вовремя не будут платить за воду и отопление, начнут отключать горячую воду в квартирах до полного погашения долгов.

По информации на официальном сайте ТОО, "Алматинские тепловые сети" – теплоэнергетическое предприятие, обеспечивающее теплоснабжение потребителей на территории Алматы.

Протяженность тепловых сетей составляет 1352,33 км, также имеется 71 насосная станция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025024-chast-zdaniy-v-odnom-iz-rayonov-almaty-otklyuchat-ot-goryachey-vody/

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