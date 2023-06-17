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Токаев рассказал о казахстанцах, которые открывают национальные кафе и рестораны за рубежом

Опубликовано:

Чашка кофе стоит на столе
Иллюстративное фото: Pixabay.com

Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае заявил о необходимости продвижения среди молодежи культа труда и предприимчивости – в пример он привел казахстанцев, открывающих кафе и ресторан в нацстиле, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Токаев заявил, что школьникам в Казахстане нужно прививать экологическую культуру и бережное отношению к природе, а также знакомить с культурным наследием.

"Нужно создать условия, чтобы они могли посещать театры, музеи, различные исторические места. Такие культурно-досуговые мероприятия для учеников должны проходить регулярно и по всей стране. Это общая задача для Министерства просвещения и Министерства культуры и спорта", - заявил Токаев.

Говоря о молодых людях постарше, он рассказал о казахстанцах, открывающих за рубежом национальные заведения.

"К примеру, молодые люди из некоторых соседних стран выезжают за рубеж, где активно занимаются бизнесом. Они открывают магазины, кафе и рестораны в национальном стиле, одним словом – зарабатывают.

Будет неплохо, если наша молодежь будет следовать таким примерам. Конечно, это не в коей мере не призыв к молодым людям уезжать из страны и трудиться за рубежом. Речь идет прежде всего о том, что нет хорошей или плохой работы, ценен любой честный труд", - добавил Токаев.

Он предложил не политизировать этот вопрос, а смотреть на это с точки зрения конкретных дел с реальным доходом.

Также он напомнил, что благодаря поднятому на прошлом Национальном курултае вопросе о ценностях труда в школах Казахстана вернули уроки труда. "Как прогрессивное общество мы должны всегда с особым почтением относиться к человеку труда", - добавил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025202-tokaev-rasskazal-o-kazahstantsah-kotorye-otkryvayut-natsionalnye-kafe-i-restorany-za-rubezhom/

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