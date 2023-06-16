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Когда в костанайской госрезиденции откроют детский реабилитационный центр, рассказал аким

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Инвалид на кресле
Человек на коляске. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Костанайской области на брифинге CЦК рассказал, когда государственную резиденцию в регионе переделают под детский реабилитационный центр, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили представители СМИ, ранее сообщалось, что в госрезиденции, использовавшейся ранее для в Костанайской области будет открыт реабилитационный центр для детей. Тем не менее до сегодняшнего дня здание не передано детям.

В связи с этим журналисты поинтересовались, когда все же откроют детский реабилитационный центр.

"Есть поручение президента – прежнее здание, предназначенное для приема гостей, передать детям. На сегодня ведется подготовка проектно-сметной документации. Необходимые средства выделены. К осени эта работа начнется.

Так как нужны подъемники, чтобы поднимать детей на второй этаж, надо расширить дверные проемы для удобного перемещения детей в инвалидных колясках – есть соответствующие свои требования к реабилитационным центрам. Эти требования нужно соблюдать", – подчеркнул Кумар Аксакалов.

Напомним, в феврале стало известно, что закрытые от посторонних глаз резиденции президента в Актобе, Актау, Атырау, Костанае и Таразе передадут на нужды детей.

"Решим, по какому направлению будем передавать: это будет детский сад, это будет детский лагерь или еще на какой-то другой социальный объект. Мы должны там полностью оснастить, и только потом уже мы полностью передадим. Поручение главы государства будет полностью исполнено", – сообщил заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области Ержан Байтанаев.

Ранее мы также писали, что резиденцию акима Жетысуской области в Жаркенте переделали за 80 млн тенге под детский реабилитационный центр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025157-kogda-v-kostanayskoy-rezidentsii-prezidenta-otkroyut-reabilitatsionnyy-tsentr-rasskazal-akim/

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