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30 лет независимости Казахстана

"Решать жителям города": Серик Шапкенов о памятнике Ленину в одном из районов Атырау

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Памятник Ленину
Памятник Ленину. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Атырауской области Серик Шапкенов сегодня на брифинге СЦК объяснил, почему памятник Ленину в одном из районов Атырау до сих пор не убрали, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что в районе Жилгородок до сих пор стоит памятник Ленину. Они попросили объяснить ситуацию с точки зрения идеологии.

"По вашему мнению, там не должно быть этого памятника? Я не пойму ваш вопрос!" – ответил вопросом на вопрос Серик Шапкенов.

Но позже добавил, что убирать или нет памятник, решать жителям города.

"Этот памятник стоит, так как среди населения есть те, кто жил и работал в советское время. У нас есть и те, кто родился в независимом Казахстане. И у каждого из поколений есть свое мнение. Разные мнения.

Например, если смотреть с позиции тех, кто родился в независимом Казахстане, то они говорят, что надо прославлять батыров и тех, кто внес вклад в нашу независимость.

Но вместе с тем, есть те, кто родился и трудился в советский период. Есть наши дедушки и бабушки. И в части установки или снятия памятника должны учитывать и их мнение", – заявил глава региона.

В целом, по его словам, на сегодня есть те, кто следит за состоянием данного памятника.

"Например, есть Народная партия Казахстана, они проводят там свои мероприятия. Разве НПК не вносит вклад в нашу независимость? Поэтому учитывать, думаю, нужно все мнения", – заявил он.

А на вопрос о том, насколько это правильно с точки зрения идеологии, Серик Шапкенов ответил, что идеология не опирается на то, стоит ли памятник Ленину или нет.

"А что для вас идеология? Я вот думаю, что идеология не опирается на то, стоит памятник Ленину или нет. Идеология, думаю, исходит от человека, от его мыслей и убеждений. Считаю, что каждый человек должен сохранить человечность. Вот если бы мне адресовали вопрос о том, что такое идеология, я бы сказал, что человек не должен терять свою человечность", – сказал глава региона.

Напомним, Серик Шапкенов возглавил Атыраускую область в апреле 2022 года. В декабре прошлого года он сохранил свой пост.

Ранее мы писали, что необычное место нашли для бюста вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина в Туркестанской области. Гипсовое изваяние обнаружили при входе в женский туалет Дома культуры Келесского района области.

Также в СКО решили заменить "морально устаревшие" названия улиц. В этот перечень входят улицы имени Ленина, Калинина, Кирова и другие, названные, в основном, в период СССР.

Между тем в марте 2021 года в Петропавловске на продажу выставили бронзовый памятник революционеру и основателю СССР Владимиру Ильичу Ленину. Заявленная высота памятника – 3,5 метра, вес – 1400 кг. Цена была указана в размере 1 600 000 тенге, однако в тексте объявления уточняется, что сумма указана в рублях. В переводе на нацвалюту на тот момент выходило около 9 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025094-reshat-zhitelyam-goroda-serik-shapkenov-o-pamyatnike-leninu-v-odnom-iz-rayonov-atyrau/

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