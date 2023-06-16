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Дожди, грозы с градом и похолодание ожидаются в Казахстане в выходные

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Женщины с зонтом идут по улице под дождем
Женщины с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В предстоящие выходные на большей части Казахстана ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможно выпадение града, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные на большей части республики пройдут кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града.

"18 июня на западе, 18-19 июня северо-западе, севере страны ожидаются сильные дожди, на юге Казахстана – пыльная буря.

Лишь на крайнем востоке республики погода преимущественно без осадков", – рассказали в пресс-службе "Казгидромета".

Ожидается понижение дневных температур:

  • на западе – до +20...+28 градусов;
  • на северо-западе – до +13...+26 градусов;
  • на севере – до +17...+27 градусов;
  • на северо-востоке, востоке и в центре республики – повышение до +30...+37 градусов;

При этом в южных регионах существенных изменений в температурном фоне не ожидаются.

Согласно консультативному прогнозу погоды, июнь ожидается жарким на большей части страны – средняя за месяц температура воздуха будет выше нормы на 1-2 градуса, около нормы – на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке страны.

При этом нормой являются следующие показатели:

  • +18...+23 градуса – на большей части Казахстана;
  • +24...+28 градусов – в юго-западной половине страны;
  • +7...+17 градусов – в горных районах юго-востока и востока республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025063-dozhdi-grozy-s-gradom-i-poholodanie-ozhidaetsya-v-kazahstane-v-vyhodnye/

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