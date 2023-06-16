Дожди, грозы с градом и похолодание ожидаются в Казахстане в выходные
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В предстоящие выходные на большей части Казахстана ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможно выпадение града, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".
Согласно прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные на большей части республики пройдут кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града.
"18 июня на западе, 18-19 июня северо-западе, севере страны ожидаются сильные дожди, на юге Казахстана – пыльная буря.
Лишь на крайнем востоке республики погода преимущественно без осадков", – рассказали в пресс-службе "Казгидромета".
Ожидается понижение дневных температур:
- на западе – до +20...+28 градусов;
- на северо-западе – до +13...+26 градусов;
- на севере – до +17...+27 градусов;
- на северо-востоке, востоке и в центре республики – повышение до +30...+37 градусов;
При этом в южных регионах существенных изменений в температурном фоне не ожидаются.
Согласно консультативному прогнозу погоды, июнь ожидается жарким на большей части страны – средняя за месяц температура воздуха будет выше нормы на 1-2 градуса, около нормы – на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке страны.
При этом нормой являются следующие показатели:
- +18...+23 градуса – на большей части Казахстана;
- +24...+28 градусов – в юго-западной половине страны;
- +7...+17 градусов – в горных районах юго-востока и востока республики.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025063-dozhdi-grozy-s-gradom-i-poholodanie-ozhidaetsya-v-kazahstane-v-vyhodnye/