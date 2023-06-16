День пройдет без осадков в трех мегаполисах Казахстана

Лето. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня в Алматы, Астане и Шымкенте ожидается теплая погода. При этом в третьем мегаполисе столбик термометра вновь может подобраться к +40 градусам, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха составит +31…+33 градуса, а ночью – опустится до +18…+20 градусов. При этом погода в южной столице обещает быть почти безветренной – 0-5 м/с.

В Астане также без осадков, возможна переменная облачность. Днем до +26…+28 градусов, ночью – до +13…+15 градусов. Скорость ветра в столице составит 2-7 м/с.

В Шымкенте вновь ожидается жаркий день – до +36…+38 градусов. Ночью же столбики термометров покажут +21…+23 градуса. Скорость ветра в течение дня будет находиться на уровне 5-10 м/с.

Кроме того, на сегодняшний день в Западно-Казахстанской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, Карагандинской, Мангыстауской, Костанайской, Актюбинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Улытауской, Жетысуской, Алматинской и Акмолинской областях, а также в Алматы и Астане сохраняется угроза возникновения пожаров.

Из-за этого в регионах было объявлено штормовое предупреждение.

Чтобы избежать последствий жары, МЧС РК на своем официальном сайте призывает граждан без особой надобности не выходить на улицу, а также:

для защиты от обезвоживания организма больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;

в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

Подчеркивается, что особое внимание в жару необходимо уделять детям.

"Также призываем граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах.

Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костер, горящая спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды (молнии)", – добавили представители МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025002-den-proydet-bez-osadkov-v-treh-megapolisah-kazahstana/