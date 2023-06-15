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Жаркая погода ждет жителей мегаполисов Казахстана в четверг

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Дети у фонтанов
Фонтан. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В четверг, 15 июня, в Алматы, Астане и Шымкенте вновь прогнозируют жаркую погоду без осадков. Об этом сообщается на официальном сайте госметеослужбы "Казгидромет".

В Алматы, как сообщают синоптики, сегодня днем термометры покажут от плюс 28 до плюс 30 градусов, ночью температура опустится до плюс 15-17 градусов. Осадков в южной столице не будет, скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.

В Астане также ожидается погода без осадков, днем столбики термометров поднимутся до плюс 24-26 градусов, ночью опустятся до 11-13 градусов тепла. Скорость ветра в столице составит 5-10 м/с, осадков не будет.

Жителей Шымкента предупреждают о сильной жаре - сегодня днем в третьем мегаполисе ожидается до плюс 36-38 градусов, ночью в городе похолодает до плюс 21-23 градусов. Осадков здесь также не будет, а скорость ветра составит 8-13 м/с.

Добавим, что во всех трех мегаполисах страны сохраняется высокая пожарная опасность.

Напомним, на официальном сайте МЧС РК даны рекомендации, как не пострадать в жаркую погоду:

  • для защиты от обезвоживания организма нужно больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;
  • в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;
  • днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;
  • во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Особое внимание в жару необходимо уделять детям.

Казахстанцам также напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах.

"Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костер, горящая спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды", - предупреждают спасатели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024819-zharkaya-pogoda-zhdet-zhiteley-megapolisov-kazahstana-v-chetverg/

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