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Жара до 38 градусов ожидается в мегаполисах Казахстана

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Девушка в фонтане
Девушка в фонтане. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В среду, 14 июня, во всех трех мегаполисах страны - Алматы, Астане и Шымкенте - ожидается погода без осадков. Актуальный прогноз представлен на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня ожидается до 30-32 градусов жары днем и плюс 15-17 градусов ночью. Осадков в южной столице не будет, а скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду.

В Шымкенте также ожидается погода без осадков, днем синоптики прогнозируют до 36-38 градусов жары, ночью температура опустится до плюс 20-22 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

Немного прохладнее будет в Астане - в столице днем ожидается до 21-23 градусов жары, ночью всего плюс 10-12 градусов. Осадков здесь также не будет, а скорость ветра составит 9-14 м/с.

Отметим, что и в Алматы, и в Астане, и в Шымкенте, как и в ряде других регионов страны сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в связи с чем здесь объявлено штормовое предупреждение.

На официальном сайте МЧС РК отмечается, что в жаркую погоду лучше без надобности не выходить на улицу. Кроме того, спасатели рекомендуют:

  • для защиты от обезвоживания организма больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;
  • в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;
  • днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;
  • во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Особое внимание в жару необходимо уделять детям.

Казахстанцам также напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах. Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костер, горящая спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024650-zhara-do-38-gradusov-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana/

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