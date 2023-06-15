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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Южная Корея поможет восстановить леса в Казахстане

Опубликовано:

Пожарные тушат пожар
Пожар в лесу. Фото с места событий: МЧС РК

Азиатская организация по сотрудничеству в лесном секторе AFoCO пообещала помочь Казахстану в восстановлении лесов, а также в предупреждении пожаров, передает "Хабар 24".

Глава Комитета по вопросам экологии и природопользованию Едил Жанбыршин в Сеуле провел переговоры с вице-президентом данной организации. Там он участвовал в парламентской конференции по окружающей среде и развитию стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Там Жанбыршин рассказал иностранным коллегам, как с изменениями климата борются в нашей стране. А затем поделился с корреспондентами телеканала тем, какое предложение сделал корейским специалистам.

"За 50-60 лет в Корее для того, чтобы восстановить леса, посадили 11 млрд деревьев и восстановили 2,5 млн гектаров земли. В связи с этим мы предложили корейской стороне использовать у нас их богатый опыт. Мы обсудили вопросы проведения обучения, чтобы донести до нас возможность использования их технологий или других важных для нас возможностей или приглашения наших граждан для прохождения практики", - заявил депутат.

Тем временем в Абайской области ведется борьба с крупным лесным пожаром. Неделю назад в регионе произошел пожар - погибли 14 человек.

11 июня на место ЧП прибыл президент Касым-Жомарт Токаев. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества, принес им извинения, обещал оказать финансовую поддержку.

12 июня по Казахстану был объявлен траур в связи с трагедией в Абайской области.

Глава МВД Марат Ахметжанов сообщил, что следствием рассматриваются три версии возникновения лесного пожара в Абайской области. Также он ответил, проведут ли проверку в отношении Юрия Ильина, экс-главы МЧС.

А замгенпрокурора Жандос Умиралиев рассказал, допросят ли в рамках дела по пожару в Абайской области экс-министра по ЧС, министра экологии и акимов.

Вчера вечером в МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024865-yuzhnaya-koreya-pomozhet-vosstanovit-lesa-v-kazahstane/

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