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Прохожий с газетой регулировал перекресток в Уральске: в полиции отреагировали на видео

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Регулировщик на улице Уральска
Перекресток в Уральске. Кадр из видео: instagram.com/uralskgorod

В правоохранительных органах прокомментировали кадры, на которых прохожий с газетой в руках регулирует перекресток с неработающими светофорами, передает новостной Telegram-канал МВД РК.

Соответствующий видеоролик, на котором мужчина с газетой в руках регулирует поток машин на перекрестке, появился в Instagram-пабликах. Сообщалось, что видео было снято в Уральске, в тот день в некоторых частях города произошло отключение электричества, поэтому на нескольких улицах не работали светофоры.

В итоге, как сообщили правоохранители, регулировщиком с газетой оказался сотрудник полиции, находящийся в отпуске.

"14 июня в 16:15 на пересечении проспекта Абулхаир хана и ул. Сырыма Датулы произошел дорожный затор. В это время, находясь в потоке автомашин, сотрудник ДП ЗКО Руслан Жексенов припарковал свой автомобиль, направился на данный перекресток, и, используя вместо жезла газету, помог водителям справится со сложившийся ситуацией", - рассказали в полиции.

Отмечается, что горожан поступок полицейского восхитил - они похвалили его за помощь автомобилистам.

"Сотрудник полиции Руслан Жексенов, несмотря на то, что в настоящее время находится в очередном трудовом отпуске, помог водителям, проявив неравнодушие к ситуации", - добавили в правоохранительных органах.

Отметим, ранее мы также рассказывали о нескольких похожих ситуациях. Например, в феврале 2021 года в Костанайской области полицейский в буран регулировал движение на трассе и предотвратил ДТП. Казахстанцы также высказали восхищение поступком стража порядка.

В ноябре 2020-го мужчина "разрулил" пробку на перекрестке с неработающими светофорами в Алматы. К слову, тогда в полиции выразили благодарность неравнодушному горожанину, однако отметили, что это небезопасно.

"Никто не гарантирует, что у него есть навыки обеспечения ручного регулирования, просто-напросто на дороге может произойти хаос", - комментировали ролик в ДП Алматы.

В правоохранительных органах поясняли, что в данном случае необходимо было поступить следующим образом: позвонить на пульт "102" и сообщить о неработающем светофоре. Патрульный экипаж прибыл бы в течение нескольких минут на место событий.

А в апреле того же года сообщалось, что в Шымкенте регулированием движения на дороге занимался школьник. Как оказалось, мальчик шел после тренировки, заметил пробку, решил помочь и взял на себя роль регулировщика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024821-prohozhiy-s-gazetoy-reguliroval-perekrestok-v-uralske-v-politsii-otreagirovali-na-video/

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