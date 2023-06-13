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Дождь с грозой пообещали в Алматы и Астане

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Дождь капает с зонта
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Алматы и Астане сегодня, 13 июня. В мегаполисах ожидаются осадки - актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня ожидается дождливая погода, возможна гроза. Жара пойдет на спад - столбики термометров днем покажут +30…+32 градуса. Скорость ветра составит 3-8 м/с, однако во время грозы может усилиться до 13 м/с.

В Астане тоже пообещали дождь с грозой. Температура в столице составит +23...+25 градусов днем, В главном городе Казахстана ожидается усиление ветра - днем до 9-14 м/с, но временами порывы достигнут 15-20 м/с.

В Шымкенте прогнозируется переменная облачность. В городе по-прежнему жарко - днем температура воздуха в мегаполисе будет достигать +36…+38 градусов. Жителей города предупредили об усилении ветра - 8-13 м/с, местами до 15-20 м/с.

Как вести себя при грозе

Ранее в ДЧС Алматы объяснили, что, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле – не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", – предупредили спасатели.

При этом отмечается, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024477-dozhd-s-grozoy-poobeschali-v-almaty-i-astane/

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