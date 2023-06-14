Авто разбили посреди дня в Алматы: в полиции рассказали, что это был пранк (видео)

Момент происшествия. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

В соцсетях и мессенджерах распространилось видео, на котором двое человек разбивают молотком лобовое стекло машины и скрываются. Случай прокомментировали в полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры были опубликованы в Telegram-канале Kris_p_almaty – на них один из парней разбивает молотком лобовое стекло чужого авто, а другой кидает в него нечто похожее на кирпич. Когда девушка за кадром окликает их, оба быстро скрываются в противоположном направлении.

По данному факту УП Алмалинского района проведена проверка, сообщает МВД в своем Telegram-канале.

"Установлен владелец транспортного средства, который сообщил, что имел место пранк, организованный его друзьями. Кроме того, мужчина уточнил, что претензий ни к кому не имеет", – сообщили в городском ДП.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

Отметим, что нередко пранки казахстанцев выходят из-под контроля. К примеру, в апреле прошлого года в Сети появились кадры похищения девушки в Алматы – на видео двое мужчин заталкивают ее в белый автомобиль и увозят.

Вскоре полиция выяснила, что произошедшее оказалось пранком. Некоторых его участников привлекли к ответственности.

Примерно в это время в Астане камеры видеонаблюдения засняли, как ночью неизвестные загрузили человека в багажник авто. Информацию передали правоохранительным органам, но выяснилось, что молодые люди на видео таким образом решили устроить розыгрыш для друга.

В сентябре павлодарцу пришлось выплачивать штраф и временно лишиться своего автомобиля из-за пранка друзей, перевернувших номера его машины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024738-avto-razbili-posredi-dnya-v-almaty-v-politsii-rasskazali-chto-eto-byl-prank-video/