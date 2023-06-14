Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Авто разбили посреди дня в Алматы: в полиции рассказали, что это был пранк (видео)

Опубликовано:

Момент происшествия
Момент происшествия. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

В соцсетях и мессенджерах распространилось видео, на котором двое человек разбивают молотком лобовое стекло машины и скрываются. Случай прокомментировали в полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры были опубликованы в Telegram-канале Kris_p_almaty – на них один из парней разбивает молотком лобовое стекло чужого авто, а другой кидает в него нечто похожее на кирпич. Когда девушка за кадром окликает их, оба быстро скрываются в противоположном направлении.

По данному факту УП Алмалинского района проведена проверка, сообщает МВД в своем Telegram-канале.

"Установлен владелец транспортного средства, который сообщил, что имел место пранк, организованный его друзьями. Кроме того, мужчина уточнил, что претензий ни к кому не имеет", – сообщили в городском ДП.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

Отметим, что нередко пранки казахстанцев выходят из-под контроля. К примеру, в апреле прошлого года в Сети появились кадры похищения девушки в Алматы – на видео двое мужчин заталкивают ее в белый автомобиль и увозят.

Вскоре полиция выяснила, что произошедшее оказалось пранком. Некоторых его участников привлекли к ответственности.

Примерно в это время в Астане камеры видеонаблюдения засняли, как ночью неизвестные загрузили человека в багажник авто. Информацию передали правоохранительным органам, но выяснилось, что молодые люди на видео таким образом решили устроить розыгрыш для друга.

В сентябре павлодарцу пришлось выплачивать штраф и временно лишиться своего автомобиля из-за пранка друзей, перевернувших номера его машины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024738-avto-razbili-posredi-dnya-v-almaty-v-politsii-rasskazali-chto-eto-byl-prank-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.