Видео с "похищением" девушки в Алматы прокомментировали в полиции

Кадр из видео: instagram.com/kris_p_brothers

Видеоролик с похищением девушки в Алматы рассылают в Казнете. На кадрах видно, как двое мужчин заталкивают девушку в белый автомобиль и увозят. Ролик прокомментировали в департаменте полиции южной столицы, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры опубликовал Telegram-канал Zhest_kz.

На ролике видно, как на обочине останавливается белое авто, из которого выходят двое мужчин. Они хватают идущую по улице девушку и заталкивают в автомобиль. При этом девушка сопротивляется и кричит, но мужчин это не останавливает. В итоге алматинку увозят в неизвестном направлении.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что заявлений и обращений по поводу похищения человека в полицию не поступало.

"Сигналов, заявлений, сообщений о данном происшествии на пульт 102 и в подразделения не поступало. В настоящее время оперативными подразделениями проводятся проверочные мероприятия. Обязательно установим обстоятельства.

Исходя из практики, не исключено, что это может быть пранк либо съемка какого-то творческого продукта. Это одна из версий. Неутвержденная. В любом случае проверочные мероприятия проводим", – сообщили в департаменте полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966093-video-s-pohischeniem-devushki-v-almaty-prokommentirovali-v-politsii/