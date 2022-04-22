Полиция Алматы нашла участников пранка с "похищением" девушки

Кадр из видео: instagram.com/kris_p_brothers

Полиция Алматы установила участников видео с "похищением" девушки, которое появилось в Сети ранее. По итогам выяснилось, что происходившее в кадре является пранком, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Стражи порядка провели проверку и установили организаторов и участников пранка. Их действиям будет дана правовая оценка.

"Я хотела бы сообщить, что это был социальный эксперимент – пранк. Я та девушка с видео. Со мной все хорошо, меня никто не похищал. У общественности просим прощения", - сообщила гражданка 2004 года рождения.

Вместе с тем, правоохранители нашли и привлекли к административной ответственности водителя авто марки Chevrolet Nexia, им оказался мужчина 1988 года рождения.

В отношении него составили административные протоколы по признакам правонарушений, предусмотренных статьями 290, часть 2 КоАП РК ("Управление ТС без государственных регистрационных номерных знаков") и 601, часть 1 КоАП РК ("Невыполнение требований дорожных знаков и разметок").

Транспортное средство поместили на специализированную штрафную стоянку.

Напомним, что видео с "похищением" девушки активно обсуждалось в Казнете.

Тогда в ДП города Алматы указали, что заявлений и обращений по поводу похищения человека им не поступало. Тем не менее, стражи порядка начали проверку.

Кроме того, правоохранители допускали, что видео может оказаться постановочным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966287-politsiya-almaty-nashla-uchastnikov-pranka-s-pohischeniem-devushki/