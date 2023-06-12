Сильные осадки и 40-градусная жара: какая погода ожидается в ближайшие дни в Казахстане

Солнце. Иллюстративное фото: sutiporn somnam/Getty Images

Стало известно о том, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни, 13-15 июня. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам, в ближайшие дни на большей части Казахстана, под влиянием атмосферных фронтальных разделов, пройдут кратковременные дожди с грозами.

14 июня на юго-востоке страны сильные дожди, град, на юге и юго-западе пыльная буря.

Тем временем в северных и восточных регионах страны температура вернулась в свое климатическое русло и даже ожидается кратковременное понижение температуры воздуха в ночное время до +5...+15 градусов, в дневные часы - до +17...+25 градусов.

Очень сильная жара ожидается 13-14 июня на западе страны, где дневные температуры повысятся до +40...+41 градусов, предупредили синоптики.

Чтобы избежать последствий жары, МЧС РК на своем официальном сайте призывает граждан без особой надобности не выходить на улицу, а также:

для защиты от обезвоживания организма больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;

в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

Подчеркивается, что особое внимание в жару необходимо уделять детям.

"Также призываем граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах", - призвали в ведомстве.

По информации специалистов, основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, например, непотушенная сигарета, костер, горящая спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024403-silnye-osadki-i-40-gradusnaya-zhara-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-blizhayshie-dni-v-kazahstane/