Казахстанка спустя три года нашла пропавшего брата

Жительница Шымкента. Кадр из видео: polisia.kz

Жительница Шымкента три года назад потеряла связь с братом. Найти мужчину помогли полицейские. Близкие люди воссоединились, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Жительница Шымкента обратилась к сотрудникам миграционной службы и сообщила об утрате родственной связи со своим младшим братом.

По словам женщины, родственник уехал на заработки в Алматы в 2020 году. Затем сообщил, что благополучно добрался, после чего не звонил и не писал. Самостоятельные поиски не дали результатов.

После обращения стражи порядка сразу приступили к розыскным мероприятиям и проверили все места, где мог находиться мужчина.

В результате его нашли в Астане. Оказалось, что он попал в трудную ситуацию и потерял контакты сестры. Полицейские доставили его в Шымкент и воссоединили с сестрой.

Добавим, что подобные трогательные истории периодически происходят в Казахстане.

Например, полицейские Туркестанской области нашли пропавшую 25 лет назад иностранку. Так, к стражам порядка поступило дело гражданки Узбекистана. Бездомной женщине было 40 лет, ее имя было неизвестно, документы отсутствовали.

Попав в кризисный центр в Шымкенте, иностранка рассказала, что якобы находилась в сексуальном рабстве, однако данная информация после проверки не подтвердилась.

Выяснилось, что она ушла из дома в 17 лет. Правоохранители нашли ее родственников в Узбекистане и собирались вернуть ее домой.

Также стала известна история парня, который спустя 15 лет нашел свою мать в Экибастузе. Он в 2007 году оказался в детском доме, его родительницу лишили прав. Однако молодой человек поставил цель - отыскать родного человека. И ему это удалось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024603-kazahstanka-spustya-tri-goda-nashla-propavshego-brata/