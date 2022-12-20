Парень спустя 15 лет нашел свою мать в Экибастузе (видео)

Игорь с матерью. Фото: предоставлено волонтерами

22-летний парень, оказавшийся в 2007 году в детском доме, спустя 15 лет смог найти свою мать в Экибастузе. Женщина была лишена родительских прав. Молодой казахстанец признался, что у него была цель - отыскать родного человека, передает корреспондент NUR.KZ.

В детском доме Игорь провел 8 лет. Все это время стремился учиться и не терял надежды, что найдет свою маму. Парень уверено заявляет, что ошибки прошлого нужно прощать.

"У меня было желание, как я выйду из детдома и закончу колледж, то сразу ищу свою мать. Какая бы она ни была, она все равно родила меня, дала мне жизнь. Я начал искать ее после армии. Пошел сразу в полицию, потом обратился к поисковикам, которым я благодарен", - говорит казахстанец.

В поисках женщины помогли волонтеры Экибастуза. Ориентировки распространяли всеми возможными способами с сентября 2022 года. Но результата не было.

Как позже выяснилось, у мамы Игоря даже не было документов. Однако женщину все равно удалось отыскать.

Видео с первой встречи за последние 15 лет волонтеры опубликовали на странице в Instagram, чем растрогали пользователей.

"Мы нашли ее контакты, которые ранее у нее были. Просто чисто случайно сын набрал номер, он оказался включен. Про мать могу сказать, что жизнь ее пошатнула. Старалась заработать себе на хлеб", - поделилась руководитель поискового отряда Экибастуза Самал Дюсенбаева.

По словам Игоря, который тоже живет в Павлодарской области, расставаться с матерью он теперь не намерен. В планах в ближайшее время купить квартиру и забрать родного человека к себе.

Кстати, у женщины есть еще и младшая дочь, которая живет в другом регионе с бабушкой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002278-paren-spustya-15-let-nashel-svoyu-mat-v-ekibastuze-video/