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Толкнувшего иностранку возле бара в Алматы полицейского уволили

Опубликовано:

Девушка упала после толчка
Девушка упала. Кадр из видео: instagram.com/gazizaraimbek

Начальник Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров рассказал в интервью корреспонденту NUR.KZ о том, что полицейский, толкнувший иностранку возле бара, был уволен.

В начале июня в соцсетях появилось видео, где сотрудник полиции толкает женщину-иностранку. Генерал Заппаров рассказал, что полицейский понес наказание.

"Мы недавно с коллегами обсуждали этот инцидент, произошедший возле бара. На улице Сатпаева есть сеть увеселительных заведений, возле которых водители часто паркуются в два ряда, что приводит к сужению основной магистрали. Поэтому в зависимости от дня недели мы выставляем туда наряд, чтобы не было нарушений ПДД.

В тот день там тоже стояла патрульная машина, а ближе к утру вышли граждане дальнего зарубежья. Они увидели машину, видимо, им стало интересно, они хотели сесть внутрь. Одна гражданка даже села в авто, после чего ее попросили покинуть салон.

Так как она не хотела выходить, сотрудник сел за руль и решил отвезти ее в дежурную часть. Вторая женщина в это время начала дергать за дверь. Не стоит забывать, что сотрудники вооружены, а поведение выпившего человека может быть непредсказуемым. Видимо, сотрудник хотел ее отодвинуть, но получилось, что она упала", - сообщил Заппаров.

По словам главы полиции, он уволил провинившегося сотрудника.

"Также я собрал весь личный состав, довел этот факт до сведения и сказал: «В разных странах – разные законы. Подошли выпившие, в хорошем настроении - встань рядом, просят селфи? Пожалуйста. Такси? На любом языке мира можно понять это слово. Вызови такси, отправь и ты будешь молодец».

Может быть, здесь моя недоработка, я не предвидел, что может быть такое. Алматы все-таки туристический регион. Это для меня урок. Тот сотрудник недолго работал в органах, но, только придя, уже так поступил. Он своими действиями проявил несдержанность, что в свою очередь, повлекло общественный резонанс и критику в адрес сотрудников ОВД. Надо любить эту работу", - заявил генерал.

Он добавил, что сегодня МВД РК переходит на новый формат сервисной модели полиции, основами которого являются устойчивые партнерские отношения с гражданами.

Полное интервью с начальником Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаровым читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024590-tolknuvshego-inostranku-vozle-bara-v-almaty-politseyskogo-uvolili/

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