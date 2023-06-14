Убийство полицейского, коррупция и нарушения мопедистов: Заппаров рассказал о работе полиции Алматы

Арыстангани Заппаров. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Начальник Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров рассказал в интервью корреспонденту NUR.KZ о новшествах в работе полиции и резонансных происшествиях.

- Расскажите немного о себе. Если бы не полиция, то как сложилась бы ваша жизнь?

- Не скажу, что в юношеские годы я думал, что стану полицейским, но в глубине души понимал, что буду служить государству. Я поступал в КазНУ на факультет журналистики, одним из требований было наличие публикаций в республиканских изданиях.

На тот момент у меня было 12 серьезных публикаций и это сыграло немаловажную роль в моем поступлении на один из ведущих факультетов, на котором я обучался, читал казахскую и зарубежную литературу, получал навыки. Убежден, что все эти факторы сказались на становлении личности. После окончания вуза меня пригласили в органы внутренних дел в главное управление оперативной службы.

- Какие преступления, на ваш взгляд, раскрывать сложнее всего?

- Какие сложнее - не скажу. Все зависит от грамотности оперативника, опыта, навыков и знаний следователя. Нераскрываемых преступлений не бывает, их же кто-то совершил. Кто такие преступники? Если это рецидивисты, то это неоднократно судимые; если воры среднего звена – значит, нет образования, работы, ограниченный круг общения. Я всегда говорю своим сотрудникам - по сравнению с ними, вы имеете высшее образование, навыки, все материальные и иные ресурсы.

- Какие новшества введены в полиции?

- Недавно, благодаря нашему министру, мы ввели новую должность - заместитель начальника Департамента полиции по цифровизации.

Также разработана программа, согласно которой каждый руководитель имеет свой планшет, где видит, что происходит на территории города, начиная от оперативной сводки до раскрытия преступлений, а также вплоть до вызовов из-за неправильной парковки.

Кроме того, вы внедряем и другие новшества в работе. Например, у каждого сотрудника есть KPI, от которого зависит премирование. Также в прошлом году во время визита главы государства в Алматы было озвучено, что в городе будут открыты 8 сервисных центров полиции. Объекты на сегодня найдены, проводится процесс закупа.

Думаю, по итогу 9 месяцев года мы сможем представить сервисные центры, которые появятся при поддержке акима Алматы, который является администратором программы "Безопасный город" и уделяет особое особое внимание вопросам безопасности и выделяет необходимое для этого материально-техническое обеспечение.

Арыстангани Заппаров. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

- Какие меры принимаются для снижения аварийности на дорогах мегополиса?

- В своей деятельности с прошлого года мы используем автоматизированную систему "Қорғау - Опасный водитель", презентованную МВД. Она направлена на выявление и привлечение к ответственности водителей авто, использующих подложные госномера, устанавливающих на автомашины устройства подачи специальных сигналов, а также тех, кто управляет авто в состоянии алкогольного опьянения или имеет неоплаченные штрафы. Раньше для этого требовалось останавливать все машины и проверять документы.

Система анализирует данные уличных камер, после чего отправляет сообщение на планшет ближайшего полицейского о нахождении рядом "опасного" водителя. С начала года комплекс "Қорғау - Опасный водитель" на дорогах мегаполиса выявил 3 501 правонарушение.

Также в начале года в пилотном варианте нами запущен комплекс "Сергек-Патруль", который направлен на обеспечение дорожной безопасности и снижение уровня аварийности. С помощью камер и искусственного интеллекта комплекс распознает автомобиль и его госномер в потоке, после чего передает данные на сервер. Далее они в режиме реального времени проходят сверку по целевым базам. Все зафиксированные события обрабатываются на сервере и, при предполагаемом наличии нарушения, отправляются в базу "ЕРАП".

- Как удается поддерживать здоровый морально-психологический климат в коллективе. Какие технологии используете в HR-направлении?

- Решающим фактором в эффективности работы коллектива всегда является корпоративный дух, который мы тоже поддерживаем путем организаций тимбилдингов, семейных, спортивных праздников, творческих, литературных досугов, психологических тренингов. Мы твердо убеждены, что лозунг "Быть вместе, быть в семье, быть в коллективе!" имеют один важный постулат солидарности. В нашем коллективе он развит очень сильно.

У нас есть опытные сотрудники, которые проводятся мастер-классы и делятся навыками с молодыми сотрудниками, совместно изучают новшества.

- В начале июня в соцсетях появилось видео, где сотрудник полиции толкает женщину-иностранку. Это создало негативный общественный резонанс, что дискредитировало работу полиции в целом. Какие меры были приняты в отношении этого сотрудника?

- Мы недавно с коллегами обсуждали этот инцидент, произошедший возле бара. На улице Сатпаева есть сеть увеселительных заведений, возле которых водители часто паркуются в два ряда, что приводит к сужению основной магистрали. Поэтому в зависимости от дня недели мы выставляем туда наряд, чтобы не было нарушений ПДД.

В тот день там тоже стояла патрульная машина, а ближе к утру вышли граждане дальнего зарубежья. Они увидели машину, видимо, им стало интересно, они хотели сесть внутрь. Одна гражданка даже села в авто, после чего ее попросили покинуть салон. Так как она не хотела выходить, сотрудник сел за руль и решил отвезти ее в дежурную часть. Вторая женщина в это время начала дергать за дверь. Не стоит забывать, что сотрудники вооружены, а поведение выпившего человека может быть непредсказуемым. Видимо, сотрудник хотел ее отодвинуть, но получилось, что она упала.

Я уволил сотрудника. Также я собрал весь личный состав, довел этот факт до сведения и сказал: «В разных странах – разные законы. Подошли выпившие, в хорошем настроении - встань рядом, просят селфи? Пожалуйста. Такси? На любом языке мира можно понять это слово. Вызови такси, отправь и ты будешь молодец». Может быть, здесь моя недоработка, я не предвидел, что может быть такое. Алматы все-таки туристический регион. Это для меня урок. Тот сотрудник недолго работал в органах, но, только придя, уже так поступил. Он своими действиями проявил несдержанность, что в свою очередь, повлекло общественный резонанс и критику в адрес сотрудников ОВД. Надо любить эту работу.

Сегодня МВД РК переходит на новый формат сервисной модели полиции, основами которого являются устойчивые партнерские отношения с гражданами.

Арыстангани Заппаров. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

- Расскажите о том ЧП, которое произошло в стенах Департамента полиции, где сотрудник случайно застрелил своего коллегу?

- Я соболезную близким нашего сотрудника, мы, как коллеги, проводили его в последний путь. Второй сотрудник находится под следствием. По этому происшествию в рамках расследования уголовного дела назначена ситуационная экспертиза.

Сразу хочу сказать, что есть нарушения техники безопасности здесь и с уверенностью скажу, что конфликта между ними не было. Погибший и выстреливший сотрудники работали в одну смену продолжительное время. В тот момент рядом находились еще два сотрудника, они прекрасно все слышали и видели.

Учитывая случившееся, на особый контроль взято проведение занятий и инструктажа личного состава при обращении с оружием, организовано дополнительное изучение законодательных актов и инструкций о применении и хранения оружия.

Также после данного инцидента был уволен один сотрудник, еще несколько руководителей освобождены от занимаемых должностей.

- В последнее время участились случаи ДТП с участием водителей мопедов. Какие к ним принимаются меры?

- Да, действительно, одним из проблемных вопросов, требующих оперативного решения, является ситуация с водителями мопедов. Пользуясь отсутствием государственного регистрационного номерного знака и невозможностью идентификации лиц, управляющих мопедами, они допускают грубые нарушения ПДД.

Каждое ДТП с участием мопедиста вызывает общественный резонанс. Только за четыре месяца 2023 года с участием мопедистов зарегистрировано 76 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 79 человек травмированы. С учетом латентности, их намного больше.

К административной ответственности привлечено 4,5 тысяч человек, управляющих мопедами. Однако принимаемые профилактические меры не дают ожидаемых результатов. Регистрации подлежат мопеды с максимальной скоростью более 50 км/ч, а те, что имеют скорость менее 50 км/ч - не подлежат регистрации. Для эффективного обеспечения безопасности на дорогах мы изучили международный опыт, например, в Турции все мопеды, независимо от объема двигателя и развиваемой максимальной скорости, имеют свой госномерной знак.

Нами внесены предложения в МВД РК в части внесения поправок в Закон Республики Казахстан «О дорожном движении». Кроме того, мы встречались с работодателями доставщиков. У них есть программы, по которым работают курьеры после устройства на работу. С ними достигнута устная договоренность о том, что после 2-3 нарушений пользователь будет заблокирован в программе.

- Выявляются ли случаи распространения наркотиков в увеселительных заведениях?

- Что касается распространения наркотических средств и прекурсоров в увеселительных заведениях, с начала года нами было выявлено три факта хранения наркотических средств в увеселительных заведениях.

При средней посещаемости этих клубов, баров в выходные дни до трех тысяч человек, это – реальная угроза масштабного распространения наркотиков среди молодежи. К глубокому сожалению, рост распространения наркотиков отмечается в увеселительных заведениях. Были два случая, когда администратор и официант, находясь на рабочих местах, сбыли мефедрон условному закупщицу.

В одном из клубов задержан блогер, у которого обнаружен и изъят мефедрон, а подозреваемый арестован на два месяца. В прошлом году выявлен один факт распространения мефедрона в увеселительном заведении.

Департаментом внесены представления в компетентные органы на четыре заведения для прекращения их деятельности и лишения лицензий. Недавно состоялся приговор в отношении сотрудницы одного из баров, которая осуждена на 10 лет лишения свободы.

Я с уверенностью могу сказать, что сотрудники Департамента полиции неустанно будут выявлять и пресекать нарушения в этом направлении, ведь данная линия работы взята на особый контроль и будет продолжаться до оздоровления обстановки в целом.

Арыстангани Заппаров. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

- Почему на 102 не дозвониться? Какие проблемы есть сейчас?

- В сутки на пульт 102 поступает свыше 2000 телефонных звонков. Обрабатывают их 14 специально обученных операторов. Используемое ЦОУ оборудование приема сообщений функционирует в автоматическом режиме. Каждый звонок принимается в порядке очереди.

Многие горожане после нескольких секунд ожидания ответа сбрасывают звонок, ошибочно полагая, что набрав 102 повторно, их звонок будет принят сразу же. Но тут важно учесть, что программа автоматическая, человеческий фактор исключен. Когда вы прерываете дозвон и снова набираете 102, программа направляет вас в конец очереди. Поэтому рекомендуем не сбрасывать звонок, а дождаться ответа оператора.

Сегодня существует еще одна техническая проблема, с которой алматинцы столкнулись при дозвоне в полицию. Речь идет о звонках, осуществляемых с мобильных устройств китайского производства. Набирая комбинацию цифр 102, они автоматически попадают на линию ДЧС - 112. Поэтому при желании позвонить в полицию с сотовых телефонов китайского производства, нужно набирать следующую комбинацию цифр: 9102.

- В последнее время в пабликах все чаще стали появляться сообщения о коррупции, в том числе, среди полицейских. Какие меры предпринимаются по недопущению коррупционных проявлений?

- Недопущение коррупционных правонарушений является одним из главных принципов сотрудников органов внутренних дел. В случае допущения коррупционного правонарушения незамедлительно назначается и проводится проверка с вынесением на рассмотрение Дисциплинарной комиссии ДП.

Нами ужесточена персональная ответственность руководителей всех уровней за состояние антикоррупционной, воспитательной и кадровой работы, обеспечение соблюдения конституционных прав и свобод граждан, служебной дисциплины и законности среди личного состава.

Ежедневно на утренних разводах и построениях личному составу доводятся обзоры и ЧП от МВД с совершенными сотрудниками правонарушениями. Кроме того, организованы посещения учреждения уголовно-исполнительной системы молодыми сотрудниками.

И еще немаловажный момент, исследование коррупционных рисков свидетельствует о том, что закон зачастую нарушают сотрудники, не состоявшиеся в финансовом отношении. Поэтому руководство МВД РК при поддержке акимата города создало благоприятные социальные и жилищные условия для сотрудников полиции. Речь идет о ежемесячной компенсации за съем жилья - по 102 тысячи тенге на каждого члена семьи, - повышение заработной платы на 30% и премиальных выплатах.

Арыстангани Заппаров. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

- Полицейских задействуют при проведении спортивных, массовых, зрелищных мероприятий. А как же частная охрана, о которой в МВД говорили ранее?

- Помимо наших прямых обязанностей, сотрудники полиции задействуются в обеспечении охраны общественного порядка во время проведения различных мероприятий. На все мероприятия, проведенные в 2022-м и текущем году, в общей сложности задействовано 55 145 сотрудников, затрачено 282 205 человеко-часов. Несмотря на это, по итогам пяти месяцев этого года в городе наблюдается снижение преступности в общественных местах и на улицах.

Вместе с тем, мы внесли ряд предложений по оптимизации работы по обеспечению охраны общественного порядка. Например, в период проведения коммерческих спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий, проводимых на закрытых площадках, обеспечение охраны общественного порядка возлагать на самих организаторов с привлечением охранных структур.

Это позволит высвободить личный состав от исполнения ими несвойственных функций и акцентировать служебную деятельность на обеспечении охраны общественного порядка и дорожной безопасности граждан на улицах города.

В целом хочу отметить, что обществу необходимо проявлять солидарную ответственность по сохранению правопорядка в нашем любимом городе, а также ценить работу полицейских, каждый из которых - чей-то брат, сын, друг или сосед. Благодаря этому нам удастся оздоровить криминогенную обстановку и создать безопасные условия проживания в нашем мегаполисе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024146-ubiystvo-politseyskogo-korruptsiya-i-narusheniya-mopedistov-zapparov-rasskazal-o-rabote-politsii-almaty/