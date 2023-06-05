Проверку начала полиция Алматы после видео с сотрудником, грубо обращавшимся с иностранкой

Девушка упала. Кадр из видео: instagram.com/gazizaraimbek

В соцсетях распространяется видео, на кадрах которого полицейский толкнул иностранку - девушка упала на асфальт. Произошедшее прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик опубликовала журналист Газиза Раимбек в своем Instagram- профиле. На кадрах сотрудник МВД грубо оттолкнул иностранку, пытавшуюся открыть дверь служебного автомобиля.

После он закрывает дверь полицейской машины.

Возмущенные иностранки на английском языке потребовали адвоката.

В пресс-службе Департамента полиции города Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили о начатой проверке.

"По данному факту начата служебная проверка. Руководством департамента за грубое отношение действиям сотрудника полиции будет дана самая принципиальная оценка", - пояснили в ведомстве.

Напомним, что в мае текущего года в Астане был осужден сотрудник полиции, который превысил свои полномочия и нанес вред здоровью человека.

В декабре прошлого года мужчину, который дебоширил на борту самолета, доставили в отделение полиции для составления протокола об административном правонарушении. Он попытался сбежать из комнаты, однако эту попутку пресек сотрудник полиции и третье лицо.

Отмечалось, что сотрудник полиции, превысив свои полномочия, ударил задержанного коленом в область ребер - были сломаны три ребра.

Сотрудника полиции приговорили к пяти годам лишения свободы.

Еще один подобный случай произошел в Астане - полицейского осудили за превышение должностных полномочий. Сотрудник МВД брызгал в лицо задержанным слезоточивым газом.

Двое пострадавших тоже были доставлены в отделение для составления протокола об административном правонарушении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023378-politseyskiy-tolknul-devushku-v-almaty-video/