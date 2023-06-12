Звонок от близкого: "старую" схему мошенников напомнило МВД казахстанцам

Бабушка. Иллюстративное фото: Halfpoint Images / Getty Images

Полиция рассказала об уловке с телефонным звонком, которую в последнее время начали применять мошенники в отношении пожилых казахстанцев, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В полиции сообщили, что участились факты мошенничества в отношении пожилых людей. Злоумышленники, притворяясь близкими родственниками, звонят им на телефон, утверждают, что стали виновниками ДТП, и просят деньги, чтобы решить якобы возникшие проблемы.

После этого трубку берет человек, выдающий себя за сотрудника полиции. Пользуясь доверчивостью пожилого человека, он убеждает собеседника передать деньги для освобождения близкого от уголовной ответственности.

"После согласия потерпевших передать им денежные средства направляют к ним курьеров для получения денег. В связи с чем призываем граждан, особенно пожилого возраста, быть осторожными и не доверять сомнительным звонкам, а также не передавать деньги незнакомым лицам!" – предупредил начальник управления департамента криминальной полиции МВД Марат Толеуханов.

В полиции рассказали, что в таких случаях необходимо прервать телефонный разговор и связаться с указанными родственниками, перепроверив поступившую информацию.

В случае неподтверждения информации нужно незамедлительно обратиться в полицию по номеру "102".

Ранее мы уже писали о подобных случаях. К примеру, в Павлодаре 78-летняя пенсионерка отдала незнакомцам 30 тыс. долларов, желая помочь своему сыну, который "попал в беду". До этого другая 90-летняя павлодарка отдала 13 млн тенге мошенникам, которые убедили ее, что ее дочь попала в ДТП и сбила человека.

81-летняя астанчанка лишилась 3 тысяч долларов, испугавшись возможного ареста своей дочери.

Как не стать жертвой такого обмана?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что мошенники часто звонят на мобильный телефон потенциальной жертвы и представляются сотрудниками полиции, а также банков и других финансовых учреждений.

Совет 1: Если поступил звонок якобы от сотрудников банка, сразу прервите разговор. Помните: настоящий банковский сотрудник никогда не будет звонить вам для уточнения ваших персональных данных. В банке имеется ваше полное финансовое досье.

Совет 2: Если вам позвонили якобы от правоохранительных органов, то ни в коем случае не паникуйте. Спросите, в каком именно отделении полиции находится потенциальный подозреваемый, какую статью ему вменяют, когда было совершено деяние, предоставлена ли помощь адвоката и как с ним связаться. Также следует сделать самостоятельный звонок на горячую линию организации, от имени которой вам позвонили: МВД РК и районного отделения полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024347-zvonok-ot-blizkogo-staruyu-shemu-moshennikov-napomnilo-mvd-kazahstantsam/