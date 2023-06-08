Движение автотранспорта по проспекту Абая ограничат в Алматы

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В Алматы частично ограничат проезд по проспекту Абая из-за плановых работ на участке магистрального трубопровода, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АлТС.

С 22 часов 9 июня до 15 часов 10 июня в Ауэзовском районе Алматы будет частично закрыто движение для автотранспорта по проспекту Абая в западном направлении от улицы Саина до въезда в заправку GasEnergy.

При этом движение по Абая в восточном направлении будет открыто в обе стороны.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью названного уличного сегмента. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка", - объяснили в компании.

Ранее мы сообщали, что с сегодняшнего дня и до 30 августа в Алматы ограничат движение для автотранспорта на нескольких улицах в четырех районах южной столицы.

Также на днях акимат Алматы предупредил горожан, что до конца лета в связи со строительно-монтажными работами движение по мосту через реку Есентай будет ограничено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023961-dvizhenie-avtotransporta-po-prospektu-abaya-ogranichat-v-almaty/