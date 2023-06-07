Сильную жару пообещали в Алматы, Астане и Шымкенте

Солнце. Иллюстративное фото: sutiporn somnam/Getty Images

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается сегодня, 7 июня, в Алматы, Астане и Шымкенте. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня ожидается солнечный день без осадков, временами возможна переменная облачность. Днем воздух прогреется до +34…+36 градусов. Скорость ветра составит 2-7 м/с. Накануне синоптики объявили в городе штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

В Астане сегодня тоже без осадков, днем ожидается переменная облачность. Астанчан ждет жаркая среда - температура воздуха достигнет отметки +36…+38 градусов. Днем скорость ветра будет находиться на уровне 9-14 м/с. Ранее тоже было объявлено штормовое предупреждение.

В Шымкенте жарко - днем термометры покажут +37…+39 градусов. Сегодня в городе осадков не ожидается, тоже прогнозируется переменная облачность. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

Напомним, согласно недавним прогнозам синоптиков, в июне на территории пяти областей Казахстана возможна засушливая погода, кроме того средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса.

Накануне синоптики объявили штормовое предупреждение в большинстве регионов Казахстана из-за жаркой погоды - в некоторых областях есть риск возникновения пожаров.

Жаркая погода уже оказала негативное влияние на жителей Павлодарской области - в Павлодаре горожане падают в обморок из-за жары. В УОЗ региона отметили, что за одни сутки поступило 20 таких вызовов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023676-silnuyu-zharu-poobeschali-v-almaty-astane-i-shymkente/