Павлодарцы падают в обморок из-за сильной жары

Девушка упала в обморок. Иллюстративное фото: Madrolly/Getty Images

Сильная жара стала причиной увеличения случаев падения в обморок среди жителей Павлодара. За сутки поступило 20 вызовов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения региона.

По информации ведомства, в сутки в среднем станция скорой помощи обслуживает 630 вызовов. В последние дни эта цифра выросла на 10 процентов, теперь отрабатывать приходится по 710-720 звонков. Связывают это медики с сильной жарой.

"За вчерашние сутки поступило 20 вызовов с обмороками в общественных местах. Увеличилось количество вызовов с артериальной гипертензией у пациентов, имеющих хроническое заболевание", - сообщили в Управлении здравоохранения Павлодарской области.

Стоит отметить, что жаркая погода в Павлодаре уже несколько дней, а сегодня столбики термометров достигли 39 градусов тепла. Однако, по данным синоптиков, это еще не предел.

7 июня ожидается +40 градусов. Вздохнуть свободно жители смогут лишь к пятнице, когда жара сменится осадками в виде дождя, также возможна гроза.

Для справки: обморок - внезапно развивающееся патологическое состояние, характеризующееся резким ухудшением самочувствия, тягостными переживаниями дискомфорта, нарастающей слабостью, вегетативно-сосудистыми расстройствами, снижением мышечного тонуса и обычно сопровождающееся кратковременным нарушением сознания и падением.

Гипертензия - повышенное гидростатическое давление в полостях организма, полых органах и сосудах. Наиболее распространено применение термина для обозначения повышенного внутричерепного давления (ликворная внутричерепная гипертензия) и повышенного давления крови в артериях (артериальная гипертензия) и венах (венозная гипертензия).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2023635-pavlodartsy-padayut-v-obmorok-iz-za-silnoy-zhary/