Алматинцев призвали воздержаться от прогулок из-за аномальной жары

Фонтан. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жителей и гостей южной столицы призвали воздержаться от прогулок из-за аномальной жары, которая ожидается с 7 по 9 июня, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

"В соответствии со штормовым предупреждением ДЧС города Алматы информирует, что 7-9 июня в городе ожидается сильная жара 35-37 градусов", – говорится в сообщении.

В ДЧС города призвали жителей и гостей южной столицы воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.

Кроме того, в ведомстве рекомендовали придерживаться основных мер безопасности:

старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно;

используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;

не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;

старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);

снизьте физические нагрузки. Сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;

следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, то будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;

не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

Добавим, что, согласно данным РГП "Казгидромет", сегодня в трех крупнейших городах Казахстана ожидается жаркая погода. Так, в Алматы сегодня ожидается солнечный день без осадков. Днем воздух в мегаполисе прогреется до +32…+34 градусов.

Кроме того, "Казгидромет" откорректировал прогноз засухи на июнь 2023 года, отметив, что этот месяц станет засушливым для пяти областей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023594-almatintsev-prizvali-vozderzhatsya-ot-progulok-iz-za-anomalnoy-zhary/