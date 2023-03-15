Полицейский брызгал в лицо задержанным слезоточивым газом в Астане. Его осудили

Газовый баллончик. Иллюстративное фото: Evgen_Prozhyrko/Getty Images

Бывшего участкового осудили за превышение должностных полномочий в Астане - мужчина брызгал в лицо задержанным слезоточивым газом, сообщается на официальном сайте горсуда.

Накануне суд №2 района "Байконыр" Астаны вынес обвинительный приговор в отношении полицейского по факту превышения должностных полномочий.

Согласно материалам следствия, 10 августа 2022 года участковый инспектор полиции К., находясь в помещении участкового пункта полиции, превысив должностные полномочия, без законных оснований неоднократно брызнул в лицо Н. и Б слезоточивым газом из баллончика. Данные лица были доставлены в полицию для составления административного протокола.

В результате задержанным были причинены телесные повреждения.

Отмечается, что в суде обвиняемый не признал вину. А сторона защиты просила уголовное дело прекратить в связи с недоказанностью или назначить наказание, не связанное с лишением свободы

В суде отметили, что К. совершил уголовное правонарушение, будучи сотрудником правоохранительных органов, что является отягчающим обстоятельством.

Однако смягчающим ответственность и наказание обстоятельством является наличие у подсудимого на иждивении малолетних детей.

Бывшего участкового признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 362 ч.4 п.2.

В итоге его приговорили к 5 годам лишения свободы, а также лишили специального звания "капитан полиции" и права занимать должности на госслужбе сроком на 7 лет.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Согласно статье 362 УК РК, превышение власти или должностных полномочий, то есть совершение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий и повлекших причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, совершенное с применением оружия или специальных средств, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2013008-politseyskiy-bryzgal-v-litso-zaderzhannym-slezotochivym-gazom-v-astane-ego-osudili/