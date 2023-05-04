Полицейского в Астане осудили за превышение должностных полномочий

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Суд Астаны приговорил сотрудника полиции к пяти годам лишения свободы за применение насилия и превышение должностных полномочий, сообщается на официальном сайте судов столицы.

Как сообщили в суде, приговором районного суда №2 Есильского района Астаны от 17 марта 2023 года гражданин С. осужден по пункту 1 части 4 статьи 362 УК РК к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах сроком на 5 лет.

При этом, как сообщается, постановлено лишить осужденного специального звания – младший сержант полиции.

"С. признан виновным и осужден за применение насилия и превышение должностных полномочий, то есть в совершении действия, явно выходящего за пределы его прав и полномочий, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам потерпевшего К.", – говорится в публикации.

Судом, как сообщается, установлено, что 21 декабря 2022 года от представителя одной из авиакомпаний поступило сообщение о направлении сотрудников полиции на рейс сообщением Шымкент – Астана в связи с нахождением на борту воздушного судна деструктивного пассажира К.

На место происшествия прибыли полицейские группы патрульной полиции С. и третье лицо.

"Для составления протокола об административном правонарушении потерпевший К., который находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени, был доставлен в комнату полиции. Затем К. попытался покинуть помещение комнаты полиции, но его действия были пресечены С. и третьим лицом.

При этом С., будучи должностным лицом, явно превышая свои должностные полномочия, осознавая противоправность своих действий, нанес К. удары коленом в область ребер", – говорится в пресс-релизе.

В результате, как говорится в публикации, потерпевшему К. были причинены телесные повреждения в виде переломов трех ребер, что квалифицируется как средней тяжести вред здоровью.

"В апелляционных жалобах адвокат и потерпевший К. просили приговор изменить, применить статью 63 УК и назначенное наказание считать условным, указывая, что С. за время службы в органах полиции взысканий не имел, примирился с потерпевшим и возместил ему моральный и материальный вред, причиненный преступлением", – гласит сообщение.

Отмечается, что санкция части 4 статьи 362 УК РК предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

При этом, как сообщается, апелляционная инстанция приняла во внимание, что С., являясь сотрудником правоохранительного органа, призванного обеспечить правопорядок, применил насилие и превысил должностные полномочия, тем самым нарушил профессиональную присягу, чем подорвал авторитет правоохранительного органа в глазах общественности.

В связи с этим апелляционные жалобы адвоката и потерпевшего были оставлены без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу, добавили в суде.

Согласно пункту 1 части 4 статьи 362 УК РК, превышение власти или должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим ответственную государственную должность, а также повлекшее тяжкие последствия либо совершенное с применением насилия или угрозы его применения наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019449-politseyskogo-v-astane-osudili-za-prevyshenie-dolzhnostnyh-polnomochiy/