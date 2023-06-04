Дождь с грозой пройдет в одном из мегаполисов Казахстана в воскресенье
Опубликовано:
В трех крупнейших городах Казахстана температура воздуха сегодня будет выше 30 градусов тепла. При этом в одном из мегаполисов ожидается дождь с грозой, сообщается на сайте РГП "Казгидромет".
В Астане сегодня облачно. Температура днем составит +36...+38 градусов, а скорость ветра будет равна 5-10 м/с.
В Алматы, по прогнозам синоптиков, сегодня будет дождь с грозой. Температура воздуха при этом будет равна +30...+32 градусам. Сила ветра – 3-8 м/с, а при грозе порывы составят 13 м/с.
Облачная погода сегодня ожидается в Шымкенте. Температура воздуха днем прогнозируется в районе +33...+35 градусов. Скорость ветра будет равна 8-13 м/с.
Согласно консультативному прогнозу погоды на текущий месяц, июнь ожидается жарким на большей части страны.
Средняя за месяц температура воздуха будет выше нормы на 1-2 градуса на большей части республики, около нормы – на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке страны.
При этом нормой считаются следующие показатели:
- на большей части Казахстана – +18...+23 градусов;
- +24...+28 градусов – в юго-западной половине страны;
- +7...+17 градусов – в горных районах юго-востока и востока республики.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023270-dozhd-s-grozoy-proydet-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-v-voskresene/