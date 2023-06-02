Жаркую погоду пообещали казахстанцам синоптики в выходные
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В ближайшие несколько дней на большей части Казахстана ожидается жара. Также возможно усиление ветра и пыльные бури. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".
Под данным метеорологов, отрог уходящего антициклона, который подпитывается южными потоками, будет определять погоду на большей части Казахстана.
Лишь в западных регионах и в горных районах юго-востока страны, под влиянием циклона и атмосферных фронтальных разделов, пройдут дожди с грозами. В южных регионах республики ожидается усиление ветра с пыльными бурями.
При этом сохранится сильная жара, в дневные часы солнце будет прогревать воздух:
- на северо-западе, севере страны – до +36...+41°С;
- на востоке – до +33...+39°С;
- в центре – до +33...+41°С;
- на юге – до +37...+44°С;
- на юго-востоке – до +30...+39°С.
Добавим, чтобы избежать последствий жары, МЧС РК на своем официальном сайте призывает граждан без особой надобности не выходить на улицу, а также:
- для защиты от обезвоживания организма больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;
- в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;
- днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;
- во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.
Подчеркивается, что особое внимание в жару необходимо уделять детям.
"Также призываем граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах. Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костер, горящая спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды (молнии)", – добавили представители МЧС.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023116-zharkuyu-pogodu-poobeschali-kazahstantsam-sinoptiki-v-vyhodnye/