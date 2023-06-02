Жаркую погоду пообещали казахстанцам синоптики в выходные

Жара. Иллюстративное фото: pexels.com

В ближайшие несколько дней на большей части Казахстана ожидается жара. Также возможно усиление ветра и пыльные бури. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Под данным метеорологов, отрог уходящего антициклона, который подпитывается южными потоками, будет определять погоду на большей части Казахстана.

Лишь в западных регионах и в горных районах юго-востока страны, под влиянием циклона и атмосферных фронтальных разделов, пройдут дожди с грозами. В южных регионах республики ожидается усиление ветра с пыльными бурями.

При этом сохранится сильная жара, в дневные часы солнце будет прогревать воздух:

на северо-западе, севере страны – до +36...+41°С;

страны – до +36...+41°С; на востоке – до +33...+39°С;

– до +33...+39°С; в центре – до +33...+41°С;

– до +33...+41°С; на юге – до +37...+44°С;

– до +37...+44°С; на юго-востоке – до +30...+39°С.

Добавим, чтобы избежать последствий жары, МЧС РК на своем официальном сайте призывает граждан без особой надобности не выходить на улицу, а также:

для защиты от обезвоживания организма больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;

в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

Подчеркивается, что особое внимание в жару необходимо уделять детям.

"Также призываем граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах. Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костер, горящая спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды (молнии)", – добавили представители МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023116-zharkuyu-pogodu-poobeschali-kazahstantsam-sinoptiki-v-vyhodnye/