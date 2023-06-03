Жару выше 35 градусов пообещали в крупнейших городах Казахстана

Солнце. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Алматы, Астане и Шымкенте в субботу, 3 июня. Жителей крупнейших городов предупредили о жаре, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня днем столбики термометров поднимутся до плюс 28-30 градусов. Осадков в южной столице сегодня не будет, погода будет практически безветренная - скорость составит от 0 до 5 метров в секунду. Прогнозируется переменная облачность.

В Астане сегодня жарко - до 35-37 градусов днем. Скорость ветра составит 2-7 метров в секунду, временами до 5-10. Осадков в столице не будет.

В Шымкенте также ожидается жаркая погода без осадков: днем термометры покажут плюс 33-35 градусов. Кроме того, в третьем мегаполисе ожидается сильный ветер - до 8-13 м/с.

Отметим, что ранее в Астане и Шымкенте объявляли штормовое предупреждение из-за сильной жары - горожан предупреждали о высокой пожароопасности.

Также напомним, что синоптики прогнозировали, что в ближайшие несколько дней на большей части Казахстана ожидается сильная жара, на юге, например, до 44 градусов. Также возможно усиление ветра и пыльные бури.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023225-zharu-vyshe-35-gradusov-poobeschali-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/