Не брать топоры в самолет призвал пассажиров аэропорт Астаны

Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Аэропорт Астаны призвал пассажиров внимательнее собирать багаж и не брать с собой запрещенные предметы – молотки, топоры и так далее, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Сообщается, что за первые три месяца 2023 года Международный аэропорт Астаны обслужил почти 660 тысяч пассажиров.

При этом службой авиационной безопасности воздушной гавани при досмотре путешественников изъято 5177 запрещенных предметов и веществ. В том числе:

124 единицы холодного и газового оружия;

66 перцовых баллончиков и электрошокеров;

7 кастетов;

582 предмета, имитирующих оружие;

65 боеприпасов;

44 взрывчатых вещества;

24 ядовитых, коррозирующих и других веществ.

Также у пассажиров были обнаружены 72,8 литра легковоспламеняющихся жидкостей и 4264 потенциально опасных предмета, ограниченных к перевозке на воздушных суднах.

"Чаще всего это отвертки, молотки, топоры, колюще-режущие и так далее", – объяснили представители аэропорта.

Кроме того, выявлены многочисленные попытки провоза в багаже и ручной клади крупных незадекларированных денежных сумм, дела по которым переданы в уполномоченные службы КНБ и КГД МФ РК.

При этом за 2022 год столичная воздушная гавань впервые за свою историю обслужила 6 млн пассажиров, а служба безопасности изъяла у пассажиров более 2 тыс. огнестрельного оружия и 67 780 боеприпасов.

В качестве компромисса между вопросами обеспечения безопасности и комфорта пассажиров в соответствии с мировой практикой проводится выборочный досмотр пассажиров, ручной клади и багажа вручную.

"Правила авиационной безопасности Казахстана требуют более внимательно досматривать не менее 10% от общего числа пассажиров каждого рейса. Аналогичные процедуры выборочного и непредсказуемого досмотра предусмотрены и в международных стандартах безопасности ICAO.

Поэтому в аэропорту Астаны с 2015 года используются арочные металлоискатели с функцией рандомайзера, которые автоматически и в случайном порядке выбирают необходимые 10% пассажиров", – отметили специалисты.

Если устройство сработало и подало сигнал, пассажиру необходимо снять обувь (даже если она не содержит металлических предметов) для ее отдельного досмотра через рентгенотелевизионную установку, а самому пройти ручной досмотр. Помимо этого, сотрудники досмотра обязаны провести тщательную проверку ручной клади выбранного пассажира с прощупыванием каждой вещи.

"В связи с этим пассажирам необходимо проявлять понимание и выполнять законные требования инспекторов досмотра. Пассажиры, уклоняющиеся от досмотра, не допускаются к перевозке в соответствии с Законом "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации", – добавили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, ранее в МИИР РК сообщали, что взлетно-посадочная полоса (ВПП) аэропорта Астаны находится в критическом состоянии.

"Действующая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Астаны введена в эксплуатацию 20 лет назад, в 2003 году. До настоящего времени проводился лишь текущий ремонт аэродромных покрытий. Их состояние на сегодняшний день является предельно критическим, так как просрочено уже 2 межремонтных срока", – говорил глава МИИР Марат Карабаев.

Тем не менее в конце мая и в начале июня в столичной воздушной гавани проводятся работы по очистке ВПП. Так, для работ взлетно-посадочная полоса будет закрыта на несколько часов 7 июня.

Права и обязанности авиапассажиров в Казахстане

Добавим, что согласно Закону "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации" пассажир имеет право:

приобрести билет по любому авиамаршруту, открытому для пассажирских перевозок;

получить место согласно приобретенному билету;

провозить с собой бесплатно ручную кладь и багаж в пределах установленных норм;

на услуги, предусмотренные настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан, при изменении статуса рейса по вине перевозчика или вследствие позднего прибытия воздушного судна;

на иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Пассажиры из числа лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения дополнительно имеют право провозить с собой бесплатно в качестве багажа носилки и кресло-коляску, предназначенные для личного пользования.При этом пассажир обязан:

соблюдать Правила перевозок пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте и не допускать действий, создающих угрозу безопасности полета воздушного судна;

не создавать препятствий при выполнении авиационным персоналом своих служебных обязанностей;

нести иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023079-ne-brat-topory-v-samolet-prizval-passazhirov-aeroport-astany/