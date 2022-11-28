Новые питомцы появились в алматинском зоопарке (видео)

Тукан. Иллюстративное фото: pexels.com

Алматинский зоопарк на своей странице в Instagram в понедельник, 28 ноября, опубликовал видеоролик, в котором представил своих новых питомцев – двух туканов из Армении.

На кадрах запечатлены две птицы, прибывшие в Алматы из Еревана.

"Можем сказать сразу, что таких у нас давно не было. Это пара белогрудых туканов! Они еще очень молодые, вылупились в 2020 году", – говорится в подписи к видео.

Сейчас туканы живут в Доме птиц, где с ними и могут познакомиться посетители зоопарка.

Однако, как отметили в Алматинском зоопарке, родиной этих птиц являются леса Южной Америки.

"Туканы сразу же обосновались у себя в вольере, подружились с киперами, которые за ними ухаживают, и сразу же стали всеобщими любимчиками", – добавили в зоопарке.

Отмечается, что туканы питаются бананами, апельсинами, мышами и яйцами. Живут эти птицы до 20 лет.

Белогрудый тукан внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы (подробный список видов животных, находящихся на стадии полного исчезновения).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999248-novye-pitomtsy-poyavilis-v-almatinskom-zooparke-video/