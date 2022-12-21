Ягуарят-двойняшек показал Алматинский зоопарк (видео)

Ягуарята-двойняшки. Кадр из видео: instagram.com/almatyzoo

Алматинский зоопарк на своей странице в Instagram сообщил, что у пары ягуаров в июле появились на свет ягуарята-двойняшки. Животные живут в павильоне "Хищные млекопитающие".

"У нашей пары ягуаров - Васька и Момын - родились ягуарята-двойняшки: девочка Мика и мальчик Мади. Родились малыши 9 июля, но рассказываем о них мы только сейчас, потому что мы очень суеверны и ждали, когда малыши окрепнут и подрастут", – говорится в публикации.

В администрации зоопарка также рассказали, на кого похожи детеныши ягуаров.

"Мика похожа на папу, вся черная, а Мади - в пятнышках, как мама. Но характерам Мика такая же как мама: очень ласковая и покладистая. А Мади, хоть и похож внешне на маму, но характером как папа Васек - шустрый непоседа", – сообщили в Алматинском зоопарке.

Отмечается, что состояние мамы и ягуарят хорошее.

"Как и любые котята, Мади и Мика любят играть друг с другом, ну, или с хвостом мамы", – добавили в зоопарке.

Поскольку ягуары являются жителями теплых стран Южной Америки, то в зоопарке зимой они живут в павильоне "Хищные млекопитающие".

Ранее мы писали, что Алматинский зоопарк представил своих новых питомцев – двух туканов из Армении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2002429-yaguaryat-dvoynyashek-pokazal-almatinskiy-zoopark/