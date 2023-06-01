Жара до 35 градусов ожидается в мегаполисах Казахстана в первый день лета

Улица. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В четверг, 1 июня, во всех трех мегаполисах Казахстана - Алматы, Астане и Шымкенте - ожидается жаркая погода без осадков. Актуальный прогноз опубликован на сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Алматы сегодня днем термометры покажут плюс 27-29 градусов, ночью температура опустится до плюс 13-15 градусов. Осадков в южной столице не ожидается, а скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

В Астане днем столбики термометров поднимутся до 33-35 градусов выше нуля, ночью в мегаполисе ожидается до 16-18 градусов тепла. Как и в Алматы, осадков здесь не будет, а скорость ветра составит 2-7 м/с.

В Шымкенте днем ожидается до 32-34 градусов жары, ночью похолодает до плюс 18-20 градусов. Осадков в третьем мегаполисе тоже не будет, однако синоптики предупреждают горожан об усилении ветра - скорость ветра составит 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с. Из-за этого здесь объявлено штормовое предупреждение.

Как не пострадать при сильном ветре

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах. При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач.

Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра. Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022876-zhara-do-35-gradusov-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-v-pervyy-den-leta/