Участок дороги в центре Астаны полностью закрыли для транспорта

Дорожный знак. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астане на участке по проспекту Кабанбай батыра полностью перекроют движение для транспорта из-за ремонтных работ, которые продлятся несколько дней, сообщается на сайте городского акимата.

"Средний ремонт дороги осуществляется по согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Работы ведутся по проспекту Кабанбай батыра от шоссе Коргалжын до улицы Сарайшык", – сообщили в акимате.

В связи с этим с 31 мая, то есть начиная с сегодняшнего дня, и по 4 июня на этом участке полностью перекроют движение для автотранспортных средств.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут.

Участок улицы в Астане. Скриншот: 2gis.kz/astana

Ранее стало известно, что на участке улицы Бейбитшилик от проспекта Абая до улицы Кенесары в столице ремонтные работы продлятся до 1 июня. На данном участке полностью перекрыто движение для транспорта.

А до 5 июня в городе частично перекрыли дорогу по проспекту Аль-Фараби на участке от улицы Пушкина до шоссе Алаш.

На сайте ИПС "Адилет" приводится документ, утверждающий классификацию видов работ в Казахстане. Там говорится следующее:

Средний ремонт предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них. При таком ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений.

предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них. При таком ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений. Содержание улиц – работы по содержанию уличных дорог и сооружений на них осуществляются непрерывно в течение всего года.

– работы по содержанию уличных дорог и сооружений на них осуществляются непрерывно в течение всего года. Текущий ремонт уличных дорог предусматривает комплекс работ, выполняемых в порядке предупреждения возникновения аварийных ситуаций, дефектов на уличных дорогах, а также неотложного восстановления и ремонта уличных дорог, проводимых в течение всего года, включая мероприятия по ремонту разрушенных участков, выполняемых маршрутным способом.

предусматривает комплекс работ, выполняемых в порядке предупреждения возникновения аварийных ситуаций, дефектов на уличных дорогах, а также неотложного восстановления и ремонта уличных дорог, проводимых в течение всего года, включая мероприятия по ремонту разрушенных участков, выполняемых маршрутным способом. Капитальный ремонт уличных дорог предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с повышением транспортно-эксплуатационного состояния дороги и дорожных сооружений, в частности, с увеличением прочности дорожных одежд и сооружений на них без изменения существующей технической категории дороги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022748-uchastok-dorogi-v-tsentre-astany-polnostyu-zakroyut-dlya-transporta/