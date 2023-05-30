Рейс FlyArystan из Усть-Каменогорска в Алматы задержали почти на сутки

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Почти на сутки задержали рейс Усть-Каменогорск - Алматы авиакомпании FlyArystan из-за ограничений работы аэропорта города Усть-Каменогорска, сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика.

Представители FlyArystan прояснили ситуацию.

"Рейс КС7172 Усть-Каменогорск - Алматы, запланированный к вылету 30.05.2023 в 13:15, задерживается по производственной причине. Вылет предварительно перенесен на 31.05.2023 в 10:00 по местному времени. Продление задержки так же связано с ограничением работы аэропорта Усть-Каменогорска в ночное время", - сообщили в ведомстве.

В компании добавили, чтобы быстрее устранить причины производственной задержки, FlyArystan направит инженера ближайшим рейсом в Усть-Каменогорск.

Отметим, что за последний месяц с самолетами FlyArystan произошло несколько инцидентов, которые повлияли на задержку рейсов.

9 мая сообщалось, что вылетевший из Астаны в Актау cамолет FlyArystan совершил вынужденную посадку в Атырау. Такое решение было принято из-за неблагоприятных погодных условий в пункте назначения.

Аналогичный случай произошел накануне, 29 мая. Рейсу "Астана-Актау" вновь пришлось делать вынужденную посадку в Атырау из-за плохой погоды.

19 мая вылет из Туркестана в Стамбул задержали из-за того, что в воздушное судно компании попала молния.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022697-reys-flyarystan-iz-ust-kamenogorska-v-almaty-zaderzhali-pochti-na-sutki/