Самолет, летевший в Актау, вынужденно посадили в Атырау

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Самолет авиакомпании FlyArystan, который летел из Астаны в Актау, совершил вынужденную посадку в Атырау. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале авиаперевозчика.

"FlyArystan информирует, что рейс КС7375 "Астана – Актау", вылетающий в 00:45 29 мая 2023 года, совершил вынужденную посадку в городе Атырау в связи с неблагоприятными погодными условиями в городе Актау", – сообщили представители авиакомпании.

Отмечается, что в пункте прибытия на момент планируемого прилета был сильный туман.

Ранее сообщалось, что вылет из Атырау запланирован на 04:20 по местному времени, но теперь его перенесли на 10:00.

"Мы предпринимаем все зависящие от нас меры по предупреждению задержек и отмены рейсов, но некоторые случаи не поддаются нашему контролю. Причина задержки рейса, в данном случае, произошла не по вине и вне контроля авиакомпании", – добавили специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022359-samolet-letevshiy-v-aktau-vynuzhdenno-posadili-v-atyrau/