"Если вы акимы, делайте что-нибудь": глава Туркестанской области отчитал чиновников из-за мусора

Мусорная свалка в Туркестанской области. Фото: Otyrar.kz

В Туркестанской области выявили около 400 мусорных свалок при помощи спутниковой съемки. Аким области на еженедельном аппаратном совещании поручил главам районов и городов наладить работу по очистке территорий, передает Otyrar.kz.

"Я видел снимки так называемых мусорных полигонов. Оградили участок земли сеткой, вырыли яму под мусор и поставили ворота для въезда машин. Больше ничего нет. Только сидите и ждете денег по смете. Если вы акимы, делайте что-нибудь", - сказал аким Туркестанской области Дархан Сатылбалды.

Он напомнил чиновникам, что выделенные на очистку мусора средства надо использовать рационально.

В Туркестанской области определены 158 полигонов, принимающих твердые бытовые отходы. Но большая часть из них не соответствует санитарным требованиям.

Как оказалось, полигоны не оборудованы ограждениями, не имеют бетонных ванн с раствором для дезинфекции колес автомашин. Кроме того, отсутствуют весы для измерения величины отходов и нет зеленых насаждений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991497-esli-vy-akimy-delayte-chto-nibud-glava-turkestanskoy-oblasti-otchital-chinovnikov-iz-za-musora/