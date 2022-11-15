На сколько выросли тарифы за вывоз мусора в Казахстане

Контейнер с мусором. Иллюстративное фото: pixabay.com

В стране растут цены не только на продукты питания и непродовольственные товары. Для граждан также заметно подорожал и сектор услуг, в том числе и тарифы за вывоз мусора. О том, на сколько они выросли, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам октября текущего года инфляция в стране достигла рекордных 18,8%. Если рассматривать отдельно сектор платных услуг, то за месяц они подорожали на 1,7%, что заметно сильнее роста цен на продукты питания (1,4%).

В годовом разрезе платные услуги в Казахстане подорожали сразу на 13,5%. Среди них стоит отметить рост тарифов за вывоз мусора – здесь годовой рост оказался немного выше среднего показателя.

По данным аналитиков официального Telegram-канала Бюро национальной статистики, по итогам октября тарифы за вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) за год выросли на 13,6%. Таким образом средний чек за вывоз мусора по стране в октябре составил 322 тенге на одного человека.

Впрочем, в ряде регионов ценник значительно выше. Так, больше всего за вывоз мусора платят жители города Алматы – 553 тенге на человека. Также отличились высокими тарифами Семей (470 тенге) и Костанай (401 тенге).

В столице Казахстана стоимость вывоза ТБО на одного человека в октябре составила 390 тенге, а в Шымкенте - лишь 170 тенге. При этом самые дешевые тарифы были зафиксированы в Таразе – всего 94 тенге на человека.

Тарифы за вывоз мусора в октябре. Инфографика: Telegram-канал StatGovKz

Рост цен на платные услуги может сильно ударить по карманам казахстанцев. В тяжелой ситуации могут оказаться также и те семьи, которые имеют статус социально уязвимых. Впрочем, специально для них в Казахстане действуют меры поддержки.

Напомним, малообеспеченные казахстанцы могут рассчитывать на получение жилищной помощи, которую можно потратить на оплату коммунальных услуг, ремонт или аренду жилья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1997234-skolko-kazahstantsy-tratyat-na-vyvoz-musora/