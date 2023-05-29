Таксистов агрегаторов в Казахстане хотят обязать ездить с шашечками и вовремя отдыхать

Такси. Иллюстративное фото: pexels.com

Поправки планируют внести в Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Водителей могут обязать иметь отличительные знаки на авто и вовремя отдыхать, передает сайт Kolesa.kz.

Сообщается, что поправки в правила подготовило МИИР РК.

Согласно проекту, в документе предлагается четко прописать определение перевозчика такси, как физического лица, осуществляющего деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и багажа такси.

Как подчеркивают специалисты, если поправки примут, то таксисты, работающие в различных агрегаторах такси, должны будут зарегистрироваться в специальном акиматовском реестре и в дальнейшем в процессе работы исполнять требования закона "Об автомобильном транспорте", а именно:

использовать для перевозок пассажиров и багажа машины, имеющие отличительные обозначения (шашечки, надпись "Такси" и т. д.);

проходить предрейсовый технический осмотр авто, а также предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры;

вовремя отдыхать.

Подчеркивается, что если большинство такси в Алматы и других крупных городах Казахстана имеют отличительные знаки на авто уже не первый год, то техосмотр авто и медосмотр водителя перед сменой пока не делаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022533-taksistov-agregatorov-v-kazahstane-hotyat-obyazat-ezdit-s-shashechkami-i-vovremya-otdyhat/