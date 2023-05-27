Нарушения в работе начальников некоторых участков нашли в "КазАвтоЖол"
Опубликовано:
АО "НК "КазАвтоЖол" проверяет деятельность дорожно-эксплуатационных участков и пунктов. Уже были найдены некоторые нарушения, передает официальный Telegram-канал компании.
Сообщается, что проверка проводится в рамках объединения АО "НК "КазАвтоЖол" с ТОО "Казахавтодор" и созданию единой автодорожной компании
"Это позволит своевременно выявить факты нарушения и в последующем эффективно организовать работу", – отметили специалисты.
Подчеркивается, что в ходе внутренней проверки был выявлен ряд нарушений в работе некоторых начальников ДЭУ.
"По окончанию проверки, в случае установления фактов, а также подтверждения наличия вины, в отношении начальников ДЭУ будут приняты меры дисциплинарного характера согласно Трудового законодательства Республики Казахстан с дальнейшей передачей материалов в компетентные органы", – добавили представители "КазАвтоЖола".
В целом, внутренняя проверка охватывает следующие пункты:
- оформление производственной документации;
- списание ГСМ;
- оформление путевых листов;
- контроль начальников ДЭУ за исполнением работниками трудовой, исполнительской дисциплины;
- трудоустройство "мертвых душ" и так далее.
Отмечается, что сотрудники ДЭУ находятся на рабочих местах. Работы по содержанию автодорог производятся в штатном режиме.
Тем не менее ранее мы писали о том, что некоторые перевозчики жалуются на состояние платных дорог в Казахстане.
Объединение "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор"
Напомним, 14 июля прошлого года на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев поручил объединить "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор". По его словам, обе компании следили за состоянием дорог, однако, жалоб от граждан на этот счет меньше не становилось, а число сотрудников было больше, чем нужно.
"Поручаю правительству объединить "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" и создать единую дорожную компанию Казахстана. В результате количество сотрудников будет сокращено", – заявлял тогда президент.
27 августа стало известно, что "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" объединили в единую дорожную компанию. Согласно проекту постановления правительства, государственная доля ТОО "Казахавтодор" была передана в счет оплаты акций национальной компании "КазАвтоЖол".
"Ожидается, что принятые меры позволят оперативно принимать решения по осуществлению круглосуточного содержания автомобильных дорог республиканского значения", – отмечали тогда в МИИР РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022295-narusheniya-v-rabote-nachalnikov-nekotoryh-uchastkov-nashli-v-kazavtozhol/