Нарушения в работе начальников некоторых участков нашли в "КазАвтоЖол"

Дорога. Иллюстративное фото: pexels.com

АО "НК "КазАвтоЖол" проверяет деятельность дорожно-эксплуатационных участков и пунктов. Уже были найдены некоторые нарушения, передает официальный Telegram-канал компании.

Сообщается, что проверка проводится в рамках объединения АО "НК "КазАвтоЖол" с ТОО "Казахавтодор" и созданию единой автодорожной компании

"Это позволит своевременно выявить факты нарушения и в последующем эффективно организовать работу", – отметили специалисты.

Подчеркивается, что в ходе внутренней проверки был выявлен ряд нарушений в работе некоторых начальников ДЭУ.

"По окончанию проверки, в случае установления фактов, а также подтверждения наличия вины, в отношении начальников ДЭУ будут приняты меры дисциплинарного характера согласно Трудового законодательства Республики Казахстан с дальнейшей передачей материалов в компетентные органы", – добавили представители "КазАвтоЖола".

В целом, внутренняя проверка охватывает следующие пункты:

оформление производственной документации;

списание ГСМ;

оформление путевых листов;

контроль начальников ДЭУ за исполнением работниками трудовой, исполнительской дисциплины;

трудоустройство "мертвых душ" и так далее.

Отмечается, что сотрудники ДЭУ находятся на рабочих местах. Работы по содержанию автодорог производятся в штатном режиме.

Тем не менее ранее мы писали о том, что некоторые перевозчики жалуются на состояние платных дорог в Казахстане.

Объединение "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор"

Напомним, 14 июля прошлого года на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев поручил объединить "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор". По его словам, обе компании следили за состоянием дорог, однако, жалоб от граждан на этот счет меньше не становилось, а число сотрудников было больше, чем нужно.

"Поручаю правительству объединить "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" и создать единую дорожную компанию Казахстана. В результате количество сотрудников будет сокращено", – заявлял тогда президент.

27 августа стало известно, что "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" объединили в единую дорожную компанию. Согласно проекту постановления правительства, государственная доля ТОО "Казахавтодор" была передана в счет оплаты акций национальной компании "КазАвтоЖол".

"Ожидается, что принятые меры позволят оперативно принимать решения по осуществлению круглосуточного содержания автомобильных дорог республиканского значения", – отмечали тогда в МИИР РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022295-narusheniya-v-rabote-nachalnikov-nekotoryh-uchastkov-nashli-v-kazavtozhol/