"КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" объединили в единую дорожную компанию

Иллюстративное фото: primeminister.kz

По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" были объединены в единую дорожную компанию, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Проект постановления правительства по объединению "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" был разработан Министерством индустрии и инфраструктурного развития.

"Проектом предусматривалась передача государственной доли ТОО "Казахавтодор" в счет оплаты акций национальной компании "КазАвтоЖол" с последующей реорганизацией нацкомпании путем создания Единого автодорожного оператора.

В частности, предусматривалось объединение областных филиалов вышеуказанных компаний с сокращением административно-управленческого персонала и оптимизация в виде сокращения дублирующих функций", – сообщили представители министерства.

На сегодня "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" были объединены в единую дорожную компанию.

"Ожидается, что принятые меры позволят оперативно принимать решения по осуществлению круглосуточного содержания автомобильных дорог республиканского значения", – добавили в ведомстве.

Напомним, что 14 июля на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев поручил объединить "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор". Поскольку, по его словам, обе компании следят за состоянием дорог, однако, жалоб от граждан на этот счет меньше не становится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985146-kazavtozhol-i-kazahavtodor-obedinili-v-edinuyu-dorozhnuyu-kompaniyu/