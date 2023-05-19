Периодические отключения холодной воды ожидаются в Алматы и области

Кран. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы и Алматинской области несколько жилых массивов в течение следующей недели останутся без холодной воды, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службе ГКП "Алматы су".

"В рамках работ по строительству дорожно-транспортной развязки на пересечении улицы Бухтарминская и Кульджинский тракт в три этапа будут выполняться работы по выносу водоводов Д=1400 мм, 1200 мм из-под пятна строительства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в период первого этапа производства работ – 21 мая с 22:00 до 09:00 23 мая – подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные на территории:

Турксибского района – в микрорайоне Нуршашкан, микрорайоне Кайрат;

Талгарского района Алматинской области – поселки Белбулак, Гульдала, Луч, Туздыбастау, Тузусай, Бирлик, Бесагаш;

в том числе жилые комплексы "Аспан Сити", "Алтын Сити", Нурия", Достар", Nomad City, Tomarix City, "Бесагаш", коммерческие объекты, расположенные вдоль Кульджинского тракта (точки общепита, рынки, автосалоны).

Также, по информации компании, с 23:00 24 мая до 09:00 26 мая без воды останутся жители ЖК Nomad City.

Кроме того, в рамках выполнения третьего этапа работ – с 22:00 28 мая до 09:00 30 мая – водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

Турксибский район – в микрорайоне Нуршашкан, микрорайоне Кайрат;

Талгарский район Алматинской области – поселки Белбулак, Гульдала, Луч, Туздыбастау, Тузусай, Бирлик, Бесагаш;

в том числе жилые комплексы "Аспан Сити", "Алтын Сити", Нурия", Достар", Nomad City, Tomarix City, "Бесагаш", коммерческие объекты, расположенные вдоль Кульджинского тракта (точки общепита, рынки, автосалоны).

В "Алматы су" призвали жителей города и области с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, в ГКП "Алматы су" предупреждали, что в нескольких микрорайонах города будет отключена холодная вода из-за замены технологического оборудования.

Также сообщалось, что в Турксибском районе Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды из-за проведения ремонтных работ. Подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий будет ограничена вплоть до 9 июня.

Между тем в Алматы после аварии на крупном водопроводе заявили о критическом износе труб, введенных в эксплуатацию более 60 лет назад.

Добавим, что, согласно информации на официальном сайте компании, "Алматы Су" – это государственное коммунальное предприятие Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, созданное постановлением акимата в 2008 году. "Алматы Су" занимается предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения в южной столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021272-periodicheskie-otklyucheniya-holodnoy-vody-ozhidayutsya-v-almaty-i-oblasti/