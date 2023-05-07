Часть зданий в одном из районов Алматы отключат от горячей воды

Вода. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Турксибском районе Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды из-за проведения ремонтных работ, сообщается на официальном сайте ТОО "Алматинские тепловые сети".

Подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Турксибского районов Алматы будет ограничена в контурах улиц:

с 8-го по 19-е мая: Спасская -Днепровская - Клары Цеткин - Урицкого;

с 10-го мая по 9-е июня: Закарпатская - Ахметова - Огарева - Калмаржын;

с 10-го по 17-е мая: микрорайон № 13;

с 15-го по 19-е мая: Станкевича - Стахановская - Будденного - Ганибет;

с 22-го по 26-е мая: Лисаковская - Волочаевская - Береке - Айша Биби.

Как пояснили в компании, ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".

Как отмечается на официальном сайте компании, на 2023 год общая протяженность магистральных и распределительных сетей составляет 1352,33 км. Для обеспечения гидравлического режима работы тепловых сетей установлено – 71 насосных станций. Основной производственной единицей предприятия является семь Эксплуатационных районов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019721-chast-zdaniy-v-odnom-iz-rayonov-almaty-otklyuchat-ot-goryachey-vody/