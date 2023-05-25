Казахстанцам рекомендовали не ездить во Францию с подделками Dior и Louis Vuitton

Сумка Louis Vuitton. Иллюстративное фото: Jeremy Moeller/Getty Image

В официальном Telegram-канале казахстанского комитета госдоходов появилось предостережение для граждан, которые собираются посетить Францию, передает корреспондент NUR.KZ.

КГД рекомендовало казахстанцам не ездить в страну ЕС с подделками из-за местных норм законодательства.

"Во Францию нельзя ввозить контрафактные (поддельные) товары под известными марками: за поддельные очки от Dior или китайскую сумку "Louis Vuitton" вас могут выслать из страны.

Комитет государственных доходов рекомендует казахстанцам соблюдать законодательство об интеллектуальной собственности", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в марте текущего года замглавы казахстанского МИД заявил о планах ведомства начать переговоры с Евросоюзом по облегчению визового режима для казахстанцев - речь шла о сокращении стоимости шенгена и необходимых для визы документов.

Василенко отмечал, что Казахстан уже имеет взаимное освобождение от виз с некоторыми странами Европы.

Не так давно появилась информация о том, что министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе визита в Брюссель встретился с европейским Комиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон. По итогам состоявшихся переговоров стороны достигли договоренности о начале официальных консультаций об облегчении визового режима для граждан РК.

На официальном сайте управления ООН по наркотикам и преступности отмечается, что контрафакция - это очень выгодный бизнес, который существует благодаря тому, что преступники опираются на неизменно высокий спрос на дешевые товары при низких издержках их производства и распространения.

Питательной средой незаконной деятельности, связанной с контрафакцией, являются неразборчивые потребители и охотники за удачными покупками, эксплуатация стремления людей приобрести товары известных марок по сниженным ценам или просто их финансовое положение.

Эксперты отмечают, что потребители сами несут ответственность за свой выбор приобретаемых товаров. Тем не менее часто потребители не в состоянии определить контрафактные товары, например лекарства, содержащие опасные ингредиенты.

Специалисты ООН призывают потребителей воздержаться от покупки, если вещь вашей любимой дизайнерской маркой явно не произведена вашим любым дизайнером.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022073-kazahstantsam-rekomendovali-ne-ezdit-vo-frantsiyu-s-poddelkami-dior-i-louis-vuitton/